Şmecheria, cea mai proastă "calitate" a românilor. Nu putem avea o ţară ca afară cu reguli de-ale noastre

"Vrem o ţară ca afară" a devenit, în România, un fel de "Forţa Steaua". Nişte cuvinte pe care le zice oricine pe stradă, fără a şti, neapărat, ce înseamnă. Ce este o ţară ca afară? Ce am face dacă mâine ne-am trezi, spre exemplu, că suntem ca Elveţia? Am rezista? Sau am aduce-o, până seara, la rangul României?