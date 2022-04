Sinucidere la Ambasada Rusiei la București. Bogdan Chirieac: ”Gest aberant”. Vor fi consecințe pentru România?

Bogdan Drăghici, președintele Asociației T.A.T.A., a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei, eveniment care s-a soldat cu moartea acestuia. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat în cadrul emsiunii "La Raport de Zi", de la Realitatea Plus, dacă România este pusă în pericol în urma acestui incident grav.

VEZI ȘI: Sinucidere Bogdan Drăghici. Psihologul Radu Leca explică motivele din spatele gestului: A dorit să rămână în istorie

"Întrebarea mea este dacă poate schimba cu ceva cursul negocierilor acest raport și acest incident, dacă România este pusă în pericol?", a întrebat jurnalista Ana Maria Păcuraru.

"În niciun caz. Negocierile de pace, să spunem așa, între Rusia și Ucraina, au cursul lor. Mai încet sau mai repede, în funcție de situația militară din Ucraina, fără legătură cu acest gest aberant al celui care s-a sinucis astăzi, iar în privința României nu va avea nicio altă consecință decât declarația Ambasadei Rusiei care se agață de acest pretext pentru a sublinia, citez: "isteria anti-rusă declanșată de masacrul, cum au spus ei, inventat, de la Bucea". Deci, a fost un om cu probleme psihice, altminteri nu îți violai propria fiică, deci din capul locului este vorba din nou despre justiția din România. Nu înțeleg de ce acest om era liber pentru o astfel de infracțiune monstruoasă. Probabil el trebuia judecat și condamnat în acel an de detenție când e reținut preventiv un cetățean, nu au făcut-o, deci a fost mult prea greu pentru justiția din România. Este clar că a avut probleme psihice. (...) ", a a răspuns Bogdan Chirieac.

Legătura dintre Bogdan Drăghici și Traian Băsescu

În vârstă de 47 de ani, Bogdan Drăghici, fostul preşedinte al Asociaţiei TATA, a fost implicat în mai multe scandaluri şi a fost, printre altele, sub-secretar de stat în Ministerul de Interne şi chiar și șef de cabinet al primarului Traian Băsescu. Bogdan Chirieac a fost întrebat și despre acest aspect.

"Cum a fost posibil ca Drăghici să fi fost aproape de oameni importanți ai statului, precum Băsescu?", a întrebat jurnalista Ana Maria Păcuraru.

"E întrebarea fundamentală pe care ați spus-o, doamna Păcuraru, și răspunsul la ea stă în performanța execrabilă a statului român, caracterizat corect de excelența sa, președintele Klaus Iohannis într-un stat eșuat. Deci, justiția este nefuncțională, că dacă era funcțională, violatorul propriei sale fiice nu avea ce să mai caute în libertate, în orice țară civilizată nu se poate așa ceva, iar administrația unde înțeleg că a acționat și acest individ Drăghici are cele mai slabe performanțe din Uniunea Europeană, de altfel și limitele pentru PNRR, înțeleg că reperul pentru digitalizare nu a fost îndeplinit, în condiția în care suntem țara cea mai puțin digitalizată din UE și avem cea mai mare nevoie. Nu, nu interesează. Vedeți foarte bine că domnul Grindeanu nu reușește să miște nimic la Ministerul Transporturilor, dar chiar nimic. Vedeți bine că nu se poate mișca nimic pe la Energie, nu se mișcă nimic și exemplele pot continua, am luat unul la întâmplare, dar până la urmă îi putem lua la întrebări pe majoritatea miniștrilor și să vedem că rezultatul este spre zero.", a spus Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.