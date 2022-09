Semnele unei recesiuni se înmulţesc în Germania, avertizează Bundesbank

Reducerea livrărilor de energie, ca o consecinţă directă a războiului din Ucraina, conduce la creşterea preţurilor şi înmulţirea incertitudinilor în Germania, afectând atât companiile cât şi gospodăriile, a apreciat Bundesbank în raportul său lunar publicat luni. Chiar dacă rezervele de gaze vor ajuta, probabil, la evitarea unei raţionalizări la iarnă, activitatea economică este posibil să înregistreze un uşor declin în trimestrul al treilea, urmând ca în următoarele două trimestre să fie înregistrată o contracţie semnificativă, estimează Bundesbank.



"Sunt din ce în ce mai multe semne de recesiune ale economiei germane, în sensul unui declin clar, generalizat şi de durată a activităţi economice", a indicat Banca Centrală a Germaniei.



Inflaţia în continuare ridicată, de aproape 8% în luna august, şi incertitudinile cu privire la aprovizionarea cu energie precum şi costurile cu energia vor afecta sectoarele mari consumatoare de energie şi care depind în special de gazele naturale, diminuându-le exporturile şi investiţiile, dar şi consumul privat şi furnizorii de servicii care depind de ei, a explicat Bundesbank.



Banca Centrală a Germaniei nu a avansat o cifră concretă şi a avertizat că perspectiva pentru cea mai mare economie din zona euro rămâne înconjurată de incertitudine. Cu toate acestea, Bundesbank nu se aşteaptă la o materializare a scenariului său pesimist, publicat în luna iunie, conform căruia Produsul Intern Brut al Germaniei ar urma să înregistreze un declin de 3,2% în 2023.



Săptămâna trecută, unul dintre principalele institute de conjunctură din Germania, IFO, a anunţat că se aşteaptă la o recesiune tehnică în primul trimestrul din 2023, cu o contracţie a PIB de 0,4%, după un recul de 0,2% în trimestrul patru al acestui an, notează Agerpres.

Ce se întâmplă în Germania când soliciți un credit la bancă, „dacă ai ghinion”: Oamenii pot rata banii dintr-o mențiune despre ei apărută fără să știe

Aflăm răspunsul de la Dr. Dr. Walter von Lucadou, cel mai faimos parapsiholog german, în contextul „unui vast sistem tehnologic de supraveghere”.

„Internetul are avantajele lui, altfel n-am putea să stăm de vorbă acum. Dar, dacă ne referim la rețelele sociale, faptul că mulți oameni – mai ales copii, adolescenți – trec strada cu telefonul în mână fără să fie atenți la lumina semaforului ilustrează influența considerabilă a tehnologiei asupra culturii noastre. În acest sens, întrebarea dvs. e perfect justificată. Și acum, după ce am bifat acest aspect, ne putem întoarce la problemele noastre și la întrebările aferente. E ceva ce bate la ochi: faptul că și noi am elaborat de mult, fără să ne dăm seama, un vast sistem tehnologic de supraveghere. Am văzut ce se întâmplă în China: de exemplu, sunt verificate datele bancare, solvabilitatea cetățenilor, comportamentul lor social, calitatea lor de buni platnici, îndeplinirea obligațiilor contractuale etc. Dar și la noi e la fel”, a zis Dr. Dr. Walter von Lucadou la DC News în emisiunea Outlook cu Radu Golban.

„Aici, în Germania, dacă soliciți un credit, banca ta ia legătura cu SCHUFA (agenția care oferă informații despre gradul de îndatorare și solvabilitate a persoanelor). Iar dacă ai ghinionul ca în profilul tău să figureze o mențiune apărută, de exemplu, în urma unei erori informatice cu care nici măcar nu ești la curent, pur și simplu nu mai beneficiezi de credit.

Sau, dacă îți depui candidatura pentru un job, ți se cere un certificat de cazier judiciar, care să ateste că nu ai antecedente penale. Nici nu vreau să mă gândesc câte informații despre persoane particulare colectează și stochează Google, Facebook și celelalte rețele sociale sau Amazon. Am constatat că, după ce caut pe internet o carte sau un aparat, nu mai pot să deschid niciun site fără să primesc oferte. Înseamă că site-urile respective au primit de undeva aceste informații. Prin urmare, suntem și noi supuși unui control masiv. Singura diferență este că, cel puțin până acum, toate aceste informații nu sunt deținute de o singură entitate. Altfel spus, legea privind protecția datelor cu caracter personal are grijă ca informațiile colectate să nu fie centralizate. Dar, evident, lucrurile se pot schimba oricând”, a spus Dr. Dr. Walter von Lucadou.

„Vă întrerup puțin: transparența cetățenilor e un fapt. Dar e cale lungă până la distribuirea de puncte care să fie folosite drept corectiv, drept instrument de îndreptare indivizilor. Nu mă deranjează prea mult că, după ce caut o mașină de tuns gazonul, a doua zi, când deschid un ziar pe internet, îmi apar oferte cu mașini similare. Dar dacă sunt interesat de articole critice la adresa guvernului sau dacă public texte care nu sunt pe gustul conducerii politice, atunci, după sistemul chinez, aș fi penalizat, aș pierde puncte. Sau dacă nu mă ocup de rudele mele în vârstă. Sau dacă îmi scot câinele la plimbare și nu curăț după el. Toate astea sunt abateri care pot fi sancționate. Nu e vorba numai de transparență aici. Dacă există o entitate care procesează datele privitoare la comportamentul meu, iar eu încerc să-mi schimb comportamentul în speranța că voi obține un punctaj mai bun în viitor, această presiune la care sunt supus poate să aibă efecte asupra psihicului meu. Cum mai funcționez eu dacă am tot timpul impresia că trebuie să mă conformez unui sistem? De exemplu, ca să mă bucur de libertatea de a călători sau ca să fac rost de o bursă pentru copilul meu. Cum mai iau decizii atunci? Le mai pot lua în libertate?”, a spus Radu Golban.

