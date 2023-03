Selly: Cheltuiesc între 10.000 și 20.000 euro lunar. Sunt un om cumpătat. Dau banii aceștia pe mâncare, chirie, vacanțe, transport, benzină. Am o viață plictisitoare

Selly a zis că încearcă să fie cumpătat, iar când vine vorba de cheltuieli, se încadrează la 10.000 și 20.000 euro lunar.

„Pe plan personal, excluzând cheltuielile de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 euro. Nu știu să-ți spun o sumă exactă. Cu siguranță este mult, dar sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu, pe cât posibil, cumpătat. Poate după aceste sume, nu pare că sunt cumpătat, dar când te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să menții acel stil de viață, iar banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. Cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât se poate de cumpătat”, a zis Selly întrebat câți bani cheltuiește lunar.

Întrebat pe ce cheltuiește banii, Selly a spus: „Pe mâncare, chirie, vacanțe, transport, benzină. Am o viață destul de plictisitoare. Dacă cineva ar vedea ce fac în fiecare zi, nu s-ar gândi că aș putea cheltui sume atât de mari de bani. Mă trezesc, mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara. O dată sau de două ori mănânc la restaurant. Vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă costurile se adună”, a mai spus influencerul la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiunea de pe Kanal D.

