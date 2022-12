Selecţionerul Edi Iordănescu anunţă schimbări majore la echipa naţională: Jucătorii au înţeles că nu mai e de glumă

"Trebuie să uniformizăm lucrurile bune, să le prelungim, să avem mai multe momente bune. Vă spun lucruri la care opinia publică, suporterii, nu au acces, informații din interior, în limita în care pot să ies în public. Eu simt că deja se creează o altă stare de spirit, o altă unitate. Jucătorii au înțeles că nu mai e de glumă, nu se mai poate veni la echipa națională și rata campanii.

Adică venim, ne dorim și să vedem ce iese – nu mai există așa ceva. Trebuie să venim să dăm tot ce e mai bun. Reprezentăm România și nu e un clișeu, trebuie să fim foarte bine încărcați cu responsabilitate. Mă interesează foarte mult spiritul, atitudinea, că dacă nu mai suntem bine individual, dar totuși media de vârstă ne dă încredere că ne putem ridica și aici, măcar să formăm un grup foarte bine organizat, care are atitudine, care arată că știe ce își dorește și care dă totul pentru a-și îndeplini obiectivele.

De aici pleacă totul. Am resimțit un alt grad de concentrare, chiar și în astea puține antrenamente dinainte de meciuri. Am văzut și știu că jucătorii vorbesc între ei, că simt că sunt pe drumul cel bun. Avem nevoie și de puțină șansă, puține rezultate. Au fost și foarte multe lucruri bune, alea trebuie să fie etalon pentru noi și să ne inspirăm de acolo.

Ar trebui să facem un pic front comun. Toți știm unde suntem, dar ca să ne ridicăm nivelul trebuie să știm ce avem de făcut și să lucrăm împreună, pentru că dacă nu o facem, din păcate o să mai vedem și alte turnee finale în fața televizorului”, a declarat Edi Iordănescu pentru Sport Total FM.

Edi Iordănescu spune că a reuşit să îşi îndeplinească obiectivele la toate cluburile unde a activat.

“Dacă analizați un pic experiența mea din trecut, la toate cluburile unde am avut continuitate și în proporție mare am avut, undeva la 75-80%, eu mi-am îndeplinit obiectivele. Unele dintre ele am reușit să le depășesc, cum a fost la Târgu-Jiu, la Mediaș și chiar cel de la Astra. Deci sunt stăpân pe munca mea și pe ceea ce pot să fac, e adevărat că dezavantajul major, și aici trebuie să fiu drept că l-am asumat, e că la echipa națională nu ai jucători zi de zi.

Când îi ai pe toți, poți să lucrezi cu ei, să construiești mentalități, modul de lucru să fie foarte clar, bine definit, să creeze automatisme. Sunt lucruri pe care le poți construi mai rapid. Aici îi vezi o dată la 3 luni.

Gândiți-vă că în iunie, când am avut o perioadă foarte proastă la echipa națională, era doar a doua acțiune când interacționam cu grupul, mai ales că în martie, vă aduceți aminte ce probleme de sănătate am avut, 14-15 jucători bolnavi, pe care n-am reușit să-i văd la față decât la plecarea spre Israel. Am avut 5-6 zile în martie și perioada din iunie. Totuși n-au cum să implementezi idei și să schimbi mentalități într-un timp atât de scurt. Cei care au fost înaintea mea, mâ gândesc la Mirel și la Cosmin, au încercat să meargă cu aceeași linie, să pună accent pe mentalitate, pe stare de spirit, pe un grup unit. Din păcate, n-a fost suficient și eu am venit să continui multe din lucrurile pe care ei le-au început, dar ca orice antrenor am dorit să vin cu ceea ce înseamnă expertiza și capacitatea mea”, a declarat Edi Iordănescu.

