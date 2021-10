Ședință Cioloș - Cîțu - Hunor la sediul PNL. Toate informațiile, aici

LIVE UPDATE:

- Kelemen Hunor (UDMR) a ajuns şi el la şedinţă.

- Dacian Cioloş a ajuns la sediul PNL. "Ne aflăm într-un moment excepțional și acest moment are nevoie de soluții excepționale. N-am venit să văd ce-mi oferă mie partenerii de coaliție. Le ofer un parteneriat așa cum ne dorim - sper - toți, pentru a forma o majoritate în Parlament", a declarat preşedintele USR PLUS.

"Ne găsim într-un moment excepțional, care cere soluții excepționale. Nu intru la aceste discuții cu liderii PNL și UDMR gândindu-mă la ce pot obține eu de la partenerii noștri, ci la ce le pot oferi ei cetățenilor României. Astăzi, e nevoie să avem multă înțelepciune", a transmis Cioloş şi printr-un mesaj pe Facebook.

- Florin Cîţu, preşedintele PNL, a ajuns în urmă cu puţin timp acolo. Acesta nu a făcut declaraţii.

***

Premierul desemnat Dacian Cioloş se întâlneşte miercuri seara cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în vederea formării unei majorităţi parlamentare. Şedinţa are loc la sediul PNL. DC News vă prezintă cele mai importante informaţii despre această întâlnire, precum şi declaraţiile liderilor politici.

"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dacian Cioloş, care, potrivit Constituţiei, are 10 zile pentru a se prezenta în faţa Parlamentului ca să ceară votul de încredere asupra programului şi întregii liste a Guvernului.



El a spus că obiectivul său este de a pregăti un guvern rapid, care să gestioneze situaţia de criză şi pentru aceasta va discuta cu partenerii din coaliţie - PNL, UDMR, minorităţi.



Întrebat, într-o emisiune la B1 TV, dacă este adevărat că miercuri va avea o întâlnire doar cu preşedinţii partidelor care au fost în coaliţie, fără echipele de negociere, Cioloş a răspuns: "Da. Asta a fost propunerea domnului preşedinte Florin Cîţu şi, evident, am acceptat-o, pentru că vreau să avem această discuţie indiferent de formă. E important să ne vedem, să discutăm direct şi să vedem care e deschiderea, apetitul colegilor din coaliţie să reîncepem discuţiile serioase, ca să ştim şi noi ce avem de făcut".