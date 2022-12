Frig, uscăciune, și lipsa zăpezii afectează culturile agricole. Despre soluțiile ce ar fi posibil să se impună în sectorul agricol, a vorbit Elena Mateescu, în exclusivitate pentru DC News.

”Cu siguranță stratul de zăpadă este bine cunoscut pentru rolul său protector pentru culturile însămânțate în toamnă, mă refer la orz, rapiță și grâu. Faptul că temperaturile nu au fost unele foarte coborâte în zonele de câmpie și nu am înregistrat cel puțin 3-5 zile consecutive cu valori sub valori sub -7,-10 grade, acesta este un lucru bun dar, cu siguranță, ceea ce se va întâmpla până în data de 31 martie, când se încheie perioada de acumulare a apei în sol, va trebui să monitorizăm atent atât gradul de rezistență al culturilor pe perioada de iarnă dar și sub aspectul aprovizionării apei în sol, astfel încât acest an agricol să fie unul promițător cel puțin din punct de vedere al dependenței acestui sector, deci tot ceea ce înseamnă evoluția condițiilor meteorologice contează”, a declarat Elena Mateescu (ANM).

Calendarului înfiinţării culturilor agricole s-ar putea schimba

Elena Mateescu a venit și cu câteva soluții pentru sectorul agricol.

”Ca agrometeorolog, pot să vă spun, cel puțin pentru sectorul de agricultură, că trebuie să luăm în considerare de la tehnologii pentru a păstra în anii secetoși și a conserva apa existentă în sol, până la schimbarea calendarului înfiinţării culturilor agricole.

Să luăm în considerare decalarea acestora către lunile sau sezonul care oferă cea mai bună posibilitate de a asigura o mai bună răsărire, pentru că dacă până până în prezent consideram luna septembrie sau luna octombrie cele mai bune luni pentru înființarea culturilor de toamnă, cu precădere este posibilă extinderea campaniei de toamnă până la 20 noiembrie, luând în considerare zonele în care deficitul de precipitații este frecvent în această perioadă a anului.

La polul opus, este posibil ca luna aprilie să nu mai înregistreze cele mai bune condiții favorabile pentru înființarea culturilor de primăvară și deja în bună parte din sud-estul țării fermierii înființează aceste culturi încă din luna martie”, a mai declarat Elena Mateescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News