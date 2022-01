Naty Badea este scriitoare și corespondent din Italia pentru Antena 3, însă, înainte de toate, e un om special, care te fascinează încă de la primele cuvinte. După cum spunea într-un interviu, Naty Badea „a ars” fiecare etapă pentru a ajunge unde se află astăzi. Italia s-a numărat mereu printre destinațiile sale preferate pentru vacanțe, însă, de la a merge în vacanțe, până la a locui acolo e un drum lung.

Într-un interviu acordat DCNews, Naty Badea a explicat cum este să locuiască în Italia și care sunt principalele diferențe față de România. Răspunsurile, AICI!

În Italia, Naty Badea a învățat echilibrul, în ceea ce privește mâncarea: „Dieta mediteraneană este cunoscută ca fiind una dintre cele mai echilibrate și mai sănătoase diete de pe planetă. Italienii sunt obișnuiți să mănânce de calitate, nu mult. De aceea, trăind aici, ajungi să apreciezi altfel mâncarea și chiar și momentul mesei în sine.”

„Cel mai mult îmi place micul dejun luat în oraș la pasticcerie: cornetto și cappuccino”, a spus, pentru DCNews, Naty Badea.

Micul dejun în Italia

Într-o postare pe Facebook, Naty Badea a scris: „Micul dejun în Italia este un moment special și foarte așteptat de orice italian de rând. Când am fost întrebată pentru prima oară de un italian ce mănâncă românii la micul dejun, am fost pusă în dificultate și am zis ceva cu intermitenting fasting sau ceva... Apoi am stat să mă gândesc și mi-au venit în minte cozile de la covrigării pe care le vedeam la 6 dimineața când mergeam la serviciu în Pipera. Așa că după am completat informația și i-am zis că în drum spre serviciu românii mănâncă covrigi. Italianul m-a privit și a zis scurt și nedumerit: Trist mic dejun...Trebuie să vă mărturisesc că am înțeles acum sensul micului dejun în Italia. Italienii iau micul dejun la cofetărie sau bar cu cornetto și cappuccino. Unii stau în picioare "al banco", adică la tejghea și termină în 5 minute, alții pot alege să stea așezați la masă și să savureze mâncarea. Pare simplu, dar nu e... Pare banal, dar e exact contrariul. Este vorba despre cele 15 minute zilnice pe care ți le dedici în totalitate ție: corpului tău desfătare, papilelor gustative fericire și spiritului relaxare. Aceste noțiuni îmi erau necunoscute până la sosirea în Peninsulă, eu venită dintr-o viață unde navigam cu 200 pe oră și aici deodată am frânat brusc cu frâna de picior și cu cea de mână. Dar despre toate acestea voi vorbi într-un alt episod despre ritmul de viață de aici total diferit de ce am trăit până acum în viața mea.

Regula numărul 1

Micul dejun se ia începând cu ora 7 (atunci când se deschide orice bar/pasticceria decentă) până la 9 maximum. Nu de alta, dar după ora 9 nu mai găsești mai nimic de mâncare la cofetărie. Dacă te mulțumești cu ultimul croisant din galantar, rece și deloc apetisant, poți să te prezinți și pe la 10 ca nobilii care se trezesc târziu dar satisfacția nu va fi la stele...

Regula numărul 2

Luați micul dejun cu bucurie. Nu uitându-vă în celular sau pe Facebook. Uitați-vă la lume, simțiți gustul croisantului și uimiți-vă de dimineața frumoasă. Italienii sigur o fac și veți înțelege de ce sunt așa de relaxați în capul lor.

Regula numărul 3

Merită să încercați toate felurile de cornetto/ brioche (sunt același lucru, deci puteți cere un cornetto sau una brioche). Sunt croisante simple, cu crema pasticcera, cu ciocolată, din cereale cu gem sau cu cremă de fistic. Ce să mai, merită să le încercați pe toate. Nu la aceeași masă, desigur. Preferatele mele sunt cornetto integrale al miele și cel cu cremă de pistacchio, adică cremă de fistic. Unde locuiesc eu există foarte aproape una de cealaltă, practic peste drum, două cofetării celebre, de tradiție, dar și rivale. Pettenò și Ceccon, numite după proprietarii care le dețin. Pettenò este cunoscută pentru ciocolata pe care o fac, asta pentru că au propriile plantații de cacao în Venezuela și o experiență de o viață în fabricarea ciocolatei. Ceccon este cunoscută pentru crema pasticcera pe care o produc în laboratorul propriu și pentru prajitura Mille foglie care sigur îți va aduce aminte de copilărie. Cele două cofetării sunt exact ca în filme, în fiecare zi luptă pentru clienții lor și pentru succes. Eu una prefer Ceccon din punct de vedere uman, sunt calzi și deschiși, iar croasantele sunt mari. La Pettenò merg pentru ciocolată, dar patronii sunt mai reci, mai focusați pe câștig și uneori încearcă să facă economie pe spatele clientului. Așa că din punct de vedere sufletește mă simt mai aproape de Ceccon, dar uneori papilele mele gustative mă trimit și la ciocolata de la Pettenò. Și prețurile diferă. La Pettenò, în 3 persoane te costă vreo 11 euro, la Ceccon te costă 9-10 euro, iar la alte cofetării poate ajunge și la 7-8.

Încă un lucru... e un mit că te îngrași dacă mănânci croissant dimineața și la prânz paste. Sigur că te îngrași dacă mănânci prea mult. Dar tot aici in Italia am învățat echilibrul, mai ales în zona mâncatului. Italienii nu sunt mâncăcioși, sunt iubitori de mâncare. Transformă fiecare masă într-un prilej de a sta împreună si de a savura mâncarea.”

