Secretele Vaticanului, la un pas de a fi descifrate de toată lumea. Spațiile ascunse ale papei, transformate în tur gratuit pentru curioși

Acest tip de acces a fost creat cu sprijinul lui Gianni Crea, omul care deține literalmente cele 2.797 de chei ale Muzeului ​​Vaticanului. Crea este deținătorul cheilor de aproape 25 de ani. În fiecare dimineață, trece prin rutina spectaculoasă de a descuia ușile și de a aprinde luminile pentru extraordinara colecție de artă a bisericii catolice, formată din 20.000 de piese. El a considerat că este păcat să nu împărtășească experiența și, practic, va oferi un tur al întregului muzeu, dimineața, chiar în procesul de aprindere al tuturor luminilor.

Muzeul a început, în taină, să ofere un tur înainte de zori, cu câțiva ani în urmă, dar experiența a fost rezervată unei mulțimi exclusiviste, din cauza unui preț ridicat și a datelor limitate. Dar acum, platforma de rezervare a tururilor „Get Your Guide” face biletele accesibile publicului, oferind gratuit experiența „Turning the Lights” la Muzeele Vaticanului, în anumite zile.

Între opt și 10 bilete vor fi disponibile în perechi, pe principiul primul venit, primul servit începând de luni, 30 mai, mai multe fiind oferite în fiecare lună, din iunie până în octombrie 2022 (tururile vor avea loc pe 14 iunie, 12 iulie, 14 septembrie și 19 octombrie). Compania oferă și un mare premiu, care include o pereche de bilete, plus un voucher de 3.000 EUR pentru zboruri și cazare și încă 1.000 EUR de cheltuit în activități suplimentare Get Your Guide.

„Când oamenii intră în muzee, în aceste tururi, sunt pur și simplu uimiți și se pot conecta cu adevărat cu arta, fără aglomerație în jurul lor”, a spus Crea pentru Travel + Leisure, printr-un traducător. „Arta are puterea de a unifica pe toată lumea, indiferent de religie”.

În timpul experienței, Crea conduce un grup mic - de obicei nu mai numeros de 10 persoane - prin săli întunecate, în timp ce dă cheile fiecărei persoane, lăsându-i pe toți să deblocheze câteva uși și să lumineze câteva camere din muzeul liniștit, înainte de sosirea primilor turiști. Pentru a adăuga exclusivitate, chiar duce grupul dincolo de barierele normale.

Crea obișnuiește să îi conducă pe vizitatori și în zone secrete, de obicei închise publicului: Scara Bramante, scările în spirală, cu etaje din anii 1500, precum și deasupra Curții Pinecone, până la o terasă, pe care el a numit-o locul său favorit, deoarece are o priveliște uimitoare asupra Domului Bazilicii Sf. Petru, Grădinilor Vaticanului și Romei.

