Scopul lui Mihai Silvăşan la naţionala de baschet a României. Explicaţii pentru umilinţa cu Luxemburg

"Cu siguranţă a fost un eşec. Sincer, nu ne-a căzut bine, atât mie, cât şi jucătorilor. Am avut doar 2 zile de antrenament înainte de acel meci. Dar am fost extrem de mulţumit şi de bucuros de cum i-am văzut pe băieţi la antrenamente, de atitudinea cu care au venit, de cum s-au pregătit. Din păcate, deşi am controlat 35 de minute din joc şi am arătat un baschet chiar bun, nu am reuşit să menţinem ritmul. Lipsa experienţei, lipsa meciurilor puternice, şi-a spus cuvântul. Nu am putut fi suficient de tari încât să câştigăm acel meci.

Pentru mine este o onoare să accept această muncă. Nu este deloc uşoară. Baschetul românesc nu se află într-un punct înalt în elita baschetului european. Nu a fost niciodată, dar acum e destul de jos. Însă accept această provocare cu mândrie, cu onoare şi încerc să fac tot ce ţine de mine pentru a încerca să fim din ce în ce mai buni pe viitor", a declarat Mihai Silvăşan la interviurile DC Sport.

