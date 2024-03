Schimbări majore la „Noua Casă” în 2024. Dumitru Nancu, director FNGCIMM: Am înjumătățit costurile și dobânzile

Jurnalista Dana Mihai l-a întrebat pe Dumitru Nancu ce noutăți are despre programul „Noua Casă”, iar detaliile nu au întârziat să apară. Aflăm că anul acesta dobânzile sunt înjumătățite, dar și că se poate acorda creditul, după care locuința poate fi achiziționată și după un an.

„Despre Noua Casă, ce ne spuneți?”, a fost întrebarea jurnalistei, la care directorul general FNGCIMM a răspuns:

„Noua Casă a început, să spun, acum o lună. Am acordat până în prezent 1000 de garanții. Este cam în tipicul anului trecut la început. Mai mult, noi am făcut și o reducere de comisioane. Am redus comisionul de la 0,3 la 0,15, deci l-am înjumătățit, și cu ajutorul Ministerului Justiției am redus și taxele de la notari. Au fost reduse de la 0,5 la 0,25, tot jumătate. Noi sperăm ca anul acesta plafonul de 1 miliard să fie epuizat în cursul anului.

Ce este important - că e singurul program care oferă cele 4 facilități. Unul este cel mai mic avans -5%, apoi garanția statului - vorbim de o garanție la creditele până în 70.000 de euro de 50% până în creditele între 70.000 de euro și 140.000 de euro - 60% garanția statului, apoi TVA-ul redus la 9% pentru locuințele până în 120.000 de euro și e singurul credit ipotecar în care își pot lua o promisiune de garantare ce are o valabilitate de 1 an jumătate; în sensul că beneficiarii se pot duce la bancă, pot obține un credit în valoare de cât se încadrează și care e garantat de Fondul Național de Garantare și are timp 1 an jumătate să găsească acea locuință și să se încadreze în creditul respectiv.

Anul acesta am venit și cu o schimbare a taxelor, dar mai ales cu această promisiune de garantare, adică își pot lua creditul acum și locuința să și-o găsească într-un an jumătate.”, a spus Dumitru Nancu, pentru DC News.

