Schimbare legată de emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce se întâmplă cu reality show-ul de la ProTV

„Sunt celebru, scoate-mă de aici”, reality show-ul pe care miza Pro TV în lupta cu „Chefi la cuţite”, trece prin schimbări

Show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, difuzat în serile de duminică, luni și marți, se va muta în zilele de marți și joi, de la 21.30.

Celebritățile vor simți din ce în ce mai intens lipsa mâncării, și a confortului de acasă, căldura, ploaia și stresul de a sta alături de alte persoane total diferite, în încercarea de a-și depăși limitele.





Tot efortul pe care-l depun concurenții pentru a ajunge cât mai departe în competiție și cât mai aproape de titlul de Regele sau Regina Junglei este de admirat pentru Cabral. ”Când oamenii văd prin ce trec concurenții de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! apare rapid prima întrebare: cum i-ați convins să participe?! Pentru că de la primul cadru și până la ultimul… pare că e prea mult. Vezi că e prea mult din reacția concurenților la stres, din chinul evident prin care trec la fiecare probă, prin schimbările fizice majore prin care trec într-o perioadă chiar scurtă… dar, totuși, sunt puțini cei care cedează. Dacă te uiți la concurenți, și nu contează că-s tineri sau bătrâni, că-s mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți… îți dai seama că ei se luptă în primul rând cu propriile limite, propriile frici și scârbe, au ales să intre în experimentul ăsta pentru a demonstra ceva. Și pare, cel puțin până acum, că unii dintre ei reușesc să arate că sunt mult mai puternici decât părea inițial. Emisiunea îți poate plăcea mai mult sau mai puțin. Dar efortul lor este unul de admirat...”, a spus acesta.

Adela Popescu crede că motivația de a se elibera de toate fobiile și anxietățile este cea care-i invită pe concurenți într-o asemenea provocare. ”În acest show concurenții sunt supuși la o serie de probe foarte complicate. Chiar dacă la prima mână îți vine să spui ”Doamne, de ce fac oamenii ăștia așa ceva? Ce câștigă ei?”, îți dai seama că motivația internă, cea prin care tu îți dorești să fii un om mai bun, un om eliberat de toate fobiile și anxietățile pe care le ai, acest premiu este cel mai mare dintre toate. Cele 12 celebrități au înțeles asta. Sunt în plină admirație în ceea ce îi privește, nu știu dacă aș fi în stare să fac ce fac ei”, a declarat Adela Popescu.

Cornel Palade, out de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Actorul Cornel Palade a preferat să-l salveze de la eliminare pe Giani Kiriță și a părăsit astfel competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

La proba eliminatorie au participat Cristi Mitrea, Cornel Palade și Giani Kiriță. Proba a fost câștigată de luptătorul MMA. Cornel Palade mai avea un singur pas pentru a termina pe locul al doilea, însă actorul s-a oprit, pur și simplu, și l-a așteptat pe Giani Kiriță să încheie proba înaintea sa.

„Eu plâng foarte rar, dar acum am plâns ca la un tată, mi-am adus amite că eu nu am tată. Știu că și-a dorit să ajungă acasă și de asta a făcut-o. Altfel plecam eu. Am câștigat un prieten, abia aștept să ne revedem acasă“, a spus Giani Kiriță, fără să-și poată stăpâni lacrimile.

„Am putut să împărtășim niște seri pe care o să le țin minte toată viața”, a spus Cristi Mitrea, cu ochii în lacrimi.

