”Prin institutul nostru de cercetare ARGUMENT, am format un grup Delphi la începutul anului, cu experți din diverse domenii. A reieșit că actuala coaliție de guvernare se va menține pentru cel puțin un an, în opinia majorității, iar atunci când se va sparge va fi din cauza divergențelor interne dintre PNL și USR PLUS. Am încredere în rezultatele noastre obținute atunci și consider că, deși situația actuală este extrem de tensionată, coaliția de guvernare nu se va rupe încă. Probabil UDMR va renunța într-un final la amendamentul său, dar va fi la schimb cu o altă revendicare, cea care îi interesează de fapt cu adevărat. Vom vedea zilele următoare despre ce este vorba mai exact” consideră sociologul Mădălina Hideg, director al ARGUMENT, institutul de sondare al DCMedia Group.

Vezi și: EXCLUSIV Ruperea coaliției de guvernare, PROCENTE ARGUMENT. Ipoteză pentru Guvernul Cîțu: Când PICĂ

Astăzi, a fost ședință a coaliției, la Guvern. UDMR a solicitat ca ședința să fie în Palatul Victoria și nu la Parlament. Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat după ședință, în fața Guvernului, că nu s-a ajuns la un consens în ședința de astăzi. În timp ce USR PLUS ar amenința cu ieșirea de la guvernare, din UDMR vin critici dintre cele mai dure.

Vezi și: Victor Ilie, deputat USR-PLUS: NU voi mai susține rămânerea la guvernare/ Conflict pe desființarea SIIJ

Desființarea SIIJ cutremură coaliția. Liderul deputaților UDMR: Stelian Ion alunecă spre stalinism. Și Dan Barna a intrat în acest delir

”Continuăm discuțiile. Toate formațiunile sunt hotărâte să desființeze SIIJ. Urmează să cădem de acord asupra unei formule consensuale” a declarat Ludovic Orban după consultările pe desființarea SIIJ. Problema ar fi doar amendamentul UDMR, din câte a dat și de înțeles Ludovic Orban: ”Știți foarte bine că există acel diferend dat de un amendament” a subliniat liderul PNL.

Virgil Guran, lider PNL și apropiat al lui Ludovic Orban, dă dreptate UDMR-ului, în acest context: ”Într-adevăr, există un amendament al UDMR-ului în momentul de față. Sincer să fiu, este o părere personală și nu a partidului, într-adevăr are un fundament ceea ce spune UDMR-ul în acel sens și cred că trebuie avută o discuție foarte serioasă pentru a se ajunge la o concluzie, la un consens în coaliție. Vezi aici continuarea