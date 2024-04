Scenariul lui Adrian Năstase privind războiul din Ucraina / video

Adrian Năstase este de părere că războiul din Ucraina nu se va încheia curând.

„Credeți că existe șanse ca războiul din Ucraina să se termine curând?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu. El va continua precum incendiile acelea în care pompierii intervin, sting focul, dar el mai mocnește sub cenușă și vor fi perioade cu încercări de înghețare a conflictului, cu armistiții. Lucrurile sunt atât profund afectate...

Nu cred că războiul se va încheia curând. Cele două părți probabil că vor obosi. Se vede, de altfel, că și cei care sprijină Ucraina au obosit, au alte priorități. Vedem și la Washington ce se întâmplă, vedem, în Europa, unii par mai entuziasmați, unii chiar vor să trimită trupe acolo.”, a spus Adrian Năstase.

„Președintele Macron are niște frustrări"

Adrian Năstase a subliniat că președintele Macron se confruntă cu două probleme principale. Una dintre ele este cea legată de relația cu Statele Unite, iar cealaltă este preocuparea legată de poziția Franței în relația cu Germania și cu Marea Britanie.

„Ideea președintelui Macron de a trimite în Ucraina trupe, nu NATO, ci pe bază bilaterală, vi se pare fezabilă, de durată?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu. Este evident că președintele Macron are, pe de o parte, problema cu americanii, a relației, cumva, militare, strategice, a felului în care americanii au dominat Europa și, pe de altă parte, o problemă legată de ascendentul pe care Franța îl poate obține în relația cu Germania și eventual cu Marea Britanie.

Sunt chestiuni mai curând de orgolii, așa încât, aceste declarații țin de un anumit mod de raportare la opinia publică internă, în condițiile în care Franța are deja complicații destul de mari, are niște proiecte care se desfășoară cu dificultate, inclusiv olimpiada din vara acestui an.

Toate lucrurile acestea au nevoie, din când în când, de combustibil. Președintele Macron este dezamăgit de felul în care prietenul lui, de la un anumit moment, Putin, a reacționat și l-a rejectat ca partener pentru discuții, preferându-l eventual pe președintele Erdoğan.

Clar, președintele Macron are niște frustrări pe care încearcă să le compună în variante din astea mai medievale.”, a spus Adrian Năstase la Interviurile DC News.

