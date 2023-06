Scandal la Roland Garros. O jucătoare a fost descalificată după ce a lovit un copil de mingi. Bulai: O debilitate a tenisului mondial. De ce trebuie să fie un copil? E zonă de risc!

Lumea tenisului a fost zguduită de un incident petrecut pe terenul de la Roland Garros. S-a întâmplat în setul al doilea, când Marie Bouzkova (Cehia, 99 WTA) și Sara Sorribes Tormo (Spania, 194 WTA) conduceau cu 3-1, după ce pierduseră primul set cu 6-7 (1). După un punct câștigat de jucătoarele din Europa, Kato a trimis o minge, cu racheta, spre spatele terenului, dar a lovit un copil de mingi. La serviciu era Bouzkova, care a refuzat să repună mingea în joc și a cerut arbitrului de scaun să le descalifice pe adversare.

Sociologul Alfred Bulai a comentat totul în emisiunea "Nod în papură".

"Am citit, zilele trecute, în presă o debilitate tipică a tenisului mondial. Mingea unei tenismene japoneze a nimerit, în timpul jocului, un copil de mingi. Şi i-au suspendat meciul pentru că, mă rog, acel copil s-a lovit grav. Bun, a fost grav. Dar de ce sunt copii sub 14-15 ani într-o zonă de risc? Nu am înţeles de ce nu este amendat Roland Garros-ul! Adică, stai puţin, organizatorul e de vină că a adus copii acolo! E firesc ca în timpul jocului să existe acest risc. Cu alte cuvinte, ar trebui ca nişte autorităţi, care-s foarte vigilente cu lumea a treia, să se sesizeze şi la ei. Îi zice copil de mingi. De ce trebuie să fie un copil? Bănuiesc că sunt şi plătiţi într-o formă sau alta", s-a revoltat Bulai.

Val Vâlcu: Şi de ce "băiat de mingi"? Discriminează fetele! Să le pună, ca la baseball, nişte căşti de protecţie.

Alfred Bulai: Săraca jucătoare e marcată şi ea, îţi dai seama. În următorul meci a jucat la dublu şi de-abia s-a putut concentra. Noroc cu partenerul care a jucat mai bine. Întrebarea este: Roland-Garros-ul ăsta nu e bun de plată? Cine e organizatorul, frate? Şi însăşi ideea de "copil de mingi"! Când era pe vremuri când loveau ăia cu rachetele alea de abia se ducea cu 70 la oră mingea... nu era moarte de om. Dar acum, în unele cazuri, forţa mingii este uriaşă. Nu te-am pus eu să aduci copii!

Val Vâlcu: Plus că ar fi un domeniu uşor de automatizat. Să fie un robot de mingi. Cum există aspiratoarele astea de umblă prin casă...

Alfred Bulai: Sau copilul de mingi să stea în spatele unui paravan. El stă în spatele jucătorilor, evident că o minge e posibil să vină spre el, probabilitatea să te lovească e mare şi nu e primul caz! Numai că acum a fost grav. L-a lovit în gât.

Japoneza Miyu Kato a reacționat imediat pe Twitter după ce a fost descalificată din proba de dublu de la Roland Garros. Nipona și-a cerut scuze și a explicat consecințele deciziei pe care a luat-o arbitrul: „Aș vrea să îi ofer cele mai sincere scuze copilului de mingi. Vreau să îmi cer scuze față de ea, dar și față de colega mea, Aldila și față de suporterii mei. A fost o greșeală nefericită, total neintenționată. Ca rezultat, am fost descalificată și mi s-a retras premiul în bani și punctele aferente. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru mesaje” - Miyu Kato pe Twitter.

