Are România bani să majoreze salariul minim la 3.000 de lei din 2024? Aceasta este întrebarea momentului. Și ce vor face companiile private? La aceste întrebări au răspuns jurnalistul Val Vâlcu și analistul politic Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii "Deferiţi Mass-Media" de la DC NEWS.

Val Vâlcu: E furtuna perfectă

"E furtuna perfectă, vorbeam de salariile din privat că nu mai au unde să crească. Or avea nu or avea, din 2024, adică de la anul, va trebui să fie minimum 3.000 de lei netul. Un cutremur, deci HoReCa va fi în stradă sau va fi în faliment. O să iasă scandal mare. Plus salariile de la stat, că dacă ai 3.000 baza, minimul, în funcția de asta se calculează, urcă toată piramida", a comentat Val Vâlcu.

"Deci se dublează salariul la stat. Știi cât a fost bugetul de salarii la stat pe anul trecut: 150 de miliarde de lei, 30 de miliarde de euro a fost", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Și atunci ai așa, pe de o parte pierzi 15 miliarde dacă nu și mai mult de la PNRR-ul ăsta, că, așa cum se bănuiește, nu se va face nicio reformă a pensiilor sau nu va fi acceptată de Comisie varianta pe care o vor propune, va fi blocată de Curtea Constituțională, de cine mai știe cine. Pe de cealaltă parte, ai explozia bugetului de stat și îngenuncherea firmelor private. Toate acestea vin în cascadă în iunie-iulie", a spus Val Vâlcu.

Bogdan Chirieac: Fără banii de la Uniunea Europeană, România intră în recesiune profundă

"Fără banii de la Uniunea Europeană, România intră în recesiune profundă și nu o să mai ai să plătești pensiile pe contribuție", a punctat Bogdan Chirieac.

"Nu chiar cu aceleași cuvinte, dar asta am spus și eu. E furtuna perfectă, se blochează mecanismul. Cresc dobânzile dacă nu iei banii de PNRR, te sancționează", a spus Val Vâlcu.

"Dar și așa sunt 9% la euro, deci ce să fie?", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Ce să fie? Îți crește și mai mult, asta e", a completat Val Vâlcu.

"Adică nu te mai poți împrumuta. Vine să îți dea cu 15 %, nu poți lua bani împrumut", a punctat Bogdan Chirieac.

