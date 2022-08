Rușii au ajuns să fugă din Crimeea, după atacul asupra bazei Saki. ”Trebuie să plecăm de aici” - Video. Coada de mașini a ajuns și la 100 de km

Panica în Crimeea. Pe aerodromul militar "Saki", de pe care au zburat avioane rusești pentru a bombarda regiunile de sud ale Ucrainei, au avut loc mai multe explozii. Distanța până la linia frontului este de peste 200 km. În după-amiaza zilei de 9 august, exploziile au răsunat în Crimeea ocupată temporar în zona bazei aeriene ruse din Novofedorovka - pe aerodromul militar Saki. Potrivit martorilor s-au auzit sunete de detonare a muniției, de pe plaja locală erau vizibili nori uriași de fum, iar oamenii s-au speriat, scrie Liga.net.

Localnicii au scris că au fost peste 10 explozii. Kremlinul neagă că aerodromul Saki a devenit ținta unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei și spune că exploziile au fost cauzate de "încălcarea cerințelor de siguranță la incendiu". Aceasta este considerată drept "principala cauză a urgenței". Se presupune că mai multe muniții de aviație au detonat la locul de depozitare. Totuși, sunt și voci care spun că exploziile ar fi cauzate de un atac al militarilor ucraineni asupra bazei aeriene Saki.

Generalul Dmitri Marchenko, care a comandat apărarea regiunii Nikolaev la începutul războiului cu Rusia, a scris pe Facebook că Regimentul 43 de Aviație de Luptă al Forțelor Aerospațiale Ruse are sediul pe aerodromul din Novofedorovka, care este format în principal din Su-30SM, Avioane Su-33 și bombardiere Su-24M. El a publicat o poză făcută cu aproximativ patru ore înainte de exploziile de la baza aeriană Saki. În fotografie se văd depozite și numeroase avioane militare. El notează că aerodromul "Saki" este unul dintre aerodromurile cheie pentru aviația rusă din Crimeea. Până în 2014, a fost baza Marinei Ucrainene.

Crimeea este una dintre destinațiile turistice preferate ale rușilor, care acum au stat la cozi de zeci de kilometri pentru a se întoarce acasă, scrie The Moscow Times. Podul care leagă peninsula ocupată de restul Rusiei s-a blocat de mașini. Coada ar fi fost chiar și de 100 de kilometri.

Filmările publicate pe rețelele sociale arătă turiști ruși care își strâng lucrurile în grabă și fug de pe plajă după primele explozii: "Mamă, să mergem, trebuie să plecăm de aici", se aude o tânără îndemnându-și familia.

"Nu vreau deloc să plec din Crimeea, din Alușta. E atât de bine aici, în general”, spune plângând o rusoaică, aflată într-o mașină care stă în coada uriașă de vehicule, potrivit unei înregistrări video care circulă pe rețelele sociale. "M-am obișnuit, aici trăiam ca la noi acasă, totul are suflet aici. Este ca acasă", spune o femeie.

"Au fost aproximativ 15 explozii. Au durat în jur de 30-40 de minute. Mulți turiști încercau să se adăpostească - unii oameni se ascundeau în spatele copacilor, copiii plângeau. Oamenii încercau să rămână grupați”, a povestit Ksenia Korkina, o turistă rusă aflată în Crimeea, citată de The Moscow Times. „Prima explozie a fost foarte puternică. Zidurile și ferestrele s-au zguduit. Sunetul era asurzitor și înfricoșător”, a mai spus Korkina.

"Unii turiști au plecat acasă. A fost un mare ambuteiaj în apropiere de Novofedorivka”, a declarat Korkina. ”Mulți oameni s-au temut să mai iasă din casă după explozii. Și mie mi-a fost teamă”, a mai mărturisit femeia.

Another video of the explosion in the area of military airport in Novofedorivka, Saky region on the territory of occupied Crimea. pic.twitter.com/YrfnQ9r4Tg