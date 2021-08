UPDATE: Alegeri Sectorul 1. Clotilde Armand, în sala cu saci de voturi. Ciolacu, REACȚIE FERMĂ

UPDATE 7: Și soțul lui Clotilde Armand a fost filmat în clădirea cu voturi.

UPDATE 6: Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV și a comentat imaginile apărute în spațiul public:

„Departe de mine, știți foarte bine care e punctul meu de vedere. DNA, Justiția nu mai au de a face în procesul electoral. A fost o mare greșeală că DNA a devenit partid politic la un moment dat. Nu mai e cazul acum. Sper să nu mai fie cazul în istoria noastră.

Văzând acele imagini, îți pui o singură întrebare: Cine este deja reținut? Cine este sub control judiciar? Sub control judiciar trebuiau să fie. E singura întrebare pe care puteai să ți-o pui. Te întrebi, domn’le, în acest moment, de ce nu sunt parte a unui proces judiciar? Imaginile sunt zdrobitoare, nu am niciun fel de îndoială că sunt reale, sunt imagini care nu pot fi ignorate nici de organele de presă asociate doamnei Armand. Pur și simplu nu ai justificare pentru așa ceva și singura modalitate în care se poate afla e ca doamna Armand să fie contactată... .“, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

UPDATE 5: Marcel Ciolacu a reacționat, după imaginile:

„Demisia Armand! Și apoi pe mâna procurorilor! Poate acum înțelege toată lumea de ce Iohannis vrea cu orice preț desființarea SIIJ!!! Ce face SIIJ acum este să renumere voturile furate deja de Clotilde Armand?!

Asta nu mai e o problemă a sectorului 1, ci a democrației romanești! Încă mai cred în puterea instituțiilor statului. Acum cetățenii trebuie să vadă că statul nu e slab. Le cer autorităților sa intervină și să deschidă de urgență o anchetă penală! Dacă nu se va interveni instituțional, vom folosi toate mijloacele politice pe care le avem la dispoziție.

Dreptatea trebuie facută! Le vom spune oamenilor că statul român e slab în fața abuzurilor și e nevoie de noi, cetățenii. Vom strânge semnături și o vom demite pe Armand! Iar toți politicienii, indiferent de partid, trebuie să ia atitudine!!! Să semnăm toate partidele un protocol și să strângem împreună semnăturile!!!“

UPDATE 4: Mirel Curea, în contextul imaginilor difuzate vineri seară cu privire la alegerile de la Sectorul 1, a reamintit că, potrivit informațiilor sale, din numărătoarea paralelă a liberalilor a reieșit câștigător Daniel Tudorache. „Așa știu și eu”, a zis avocatul Mihai Drăgan. Declarațiile au fost făcute la Antena 3, în cadrul emisiunii „Exces de putere”.

UPDATE 3: Procurorul Nicolae Sprâncu, președintele Biroului Electoral Sector 1, a fost filmat în clădirea cu voturi. El este cel care a coordonat activitatea de verificare a voturilor de la Sectorul 1.



UPDATE 2: România TV a încercat să ia legătura la telefon și cu Clotilde Armand, și cu Dan Barna, și cu șeful Jandarmeriei, însă niciunul dintre aceștia nu a răspuns la telefon.

UPDATE: Avocatul Mihai Drăgan, reprezentantul legal al fostului edil al Sectorului 1, Daniel Tudorache, în urma imaginilor difuzate, a făcut următoarele declarații la Antena 3: „Nimeni nu are dreptul să atingă materialele electorale! Ceea ce vedem aici este, practic, o fraudă! Mai flagrant decât ce vedem acum nu există! (...) Procurorul nu are la dispoziție aceste imagini. Vă rog să rețineți ce vă spun!”

Știre inițială:

În seara zilei de 6 august 2021, România TV a dat publicității imagini în care Clotilde Armand apare în celebra sală cu saci de voturi. Conform informațiilor de la aceeași televiziune, în incinta sălii se aflau doar reprezentanții USR, cei de la PNL, PSD, PMP și alte partide nefiind prezenți.

În imaginile prezentate, Clotilde Armand este filmată cum intră în încăperea cu voturile și, după ce discută cu unii dintre colegi, aceasta se apleacă și începe să se uite pe buletinele de vot. Imaginile sunt filmate de aceleași camere care au filmat secvențele din camera cu voturi care au apărut imediat după alegeri și despre care Clotilde Armand se întreba cum de au ajuns la presă.

Imagini controversate la Sectorul 1

Imagini din momentul în care erau căutați sacii de voturi pentru Sectorul 1, care ar demonstra o fraudă electorală la alegerile locale, au apărut imediat după alegerile de anul trecut.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o încăpere a Biroului Electoral de Circumscripție a Sectorului 1.

Armand vs. Tudorache. Curea: ”Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!”

Mirel Curea a spus că, în linii mari, știe ce conține raportul privind renumărarea voturilor. „Informațiile le-am avut chiar de la cei care au muncit la elaborarea și obținerea datelor respective. Ceea ce pot să vă spun este că raportul pune în evidență fără nicio tresărire faptul că alegerile au fost furate. Lucrul acesta este demonstrat cu detalii de clasa I: câte voturi, câți saci, câte secții. Reiese foarte clar și modul de operare. (...) Să vă spun ceva și mai interesant. Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!”, a spus Mirel Curea, duminică seară, la Antena 3, în cadrul unei ediții speciale cu Andreea Sava.

Avocatul Mihai Drăgan, cele mai noi informații. Clauză de confidențialitate

Ulterior, Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, a făcut următoarele precizări: „Am discutat cu domnul procuror săptămâna trecută, tocmai pentru că se apropia termenul și am vrut să știm stadiul în care se află. Ne-a informat că termenul va fi ușor depășit, în sensul că, săptămâna viitoare, va avea centralizarea finală și va da publicității datele. Ni le va pune și nouă la dispoziție. Părți dintre aceste date și din dosare, din procesele verbale de numărare le avem. Din păcate, am semnat o clauză de confidențialitate pe anumite aspecte și nu putem vorbi de toate. Însă ceea ce zice domnul Mirel Curea dovedește că este un ziarist nemaipomenit și are informații foarte... cum să spun... nu aș spune sută la sută adevărate, pentru că ar însemna să confirm, hai să spunem foarte apropiate de adevăr.”

„Pot să confirm, pentru că nu este element asupra căruia trebuie să țin confidențialitatea, că, în ambele numărători, și la PSD și la PNL, Daniel Tudorache, cu o diferență foarte mică una față de cealaltă, a avut câștig de cauză. Știți care este diferența între numărătoarea oficială și numărătoarea paralelă? Numărătoarea paralelă a avut la dispoziție procesele verbale din secție, adică situația exactă din secție”, a mai spus avocatul Drăgan.

CITEȘTE ȘI - Armand vs. Tudorache, renumărare voturi. Răzvan Dumitrescu: ”De ce să se mai amâne cu o lună?!” Răspunsul avocatului Drăgan