România, refuzată de Austria în Schengen. Chirieac: Cei din Austria mai aveau un stat în spatele lor. Elefantul se numeşte OMV

Întrebat de jurnalista Sabrina Preda la ce ar trebui să ne aşteptăm după dezbaterile de la Strasbourg care au loc astăzi, analistul politic Bogdan Chirieac a oferirt un răspuns tranșant.

"Nu se va schimba nimic. Onorabilul Parlament European s-a pronunțat deja de câteva ori în favoarea aderării României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen, dar e importantă această opinie din Parlamentul European. Dacă este o opinie favorabilă României, n-are nicio relevanță. Dacă ar fi fost o opinie împotriva României şi Bulgariei, atunci ar fi fost grav. Atunci, este bine să ramânem pe această notă, în sensul în care, iată, parlamentarii noştri de la Bruxelles şi Strasbourg au dovedit solidaritate, ceea ce nu s-a întâmplat des în istoria noastră. Acum, se arată că împreună pot face multe lucruri şi cred că este unul dintre câştigurilor pe care l-am avut după votul Austriei din 8 decembrie", a spus Chirieac, în emisiunea News Hour CNN de la Antena 3, prezentată de Sergiu Cora, Ana Maria Roman şi Sabrina Preda.

Cât despre posibilitatea ca austriecii să se fi speriat, având în vedere că a existat o şedinţă de urgenţă a guvernului austriac, după ce mai multe instituţii ale statului şi-au mutat conturile bancare la alte bănci, analistul politic a mai spus: "Am înţeles că onorabilii din Austria mai aveau un stat european în spatele lor. Atenţie! Nu Rusia! Acel stat european trebuia să îşi manifeste solidaritatea cu Austria şi i-a lăsat singuri. S-au trezit singuri, cu acest tsunami românesc în faţă. Acest lucru i-a debusolat un pic. Nu se aştepta să fie atât de singuri. Elefantul uriaş aflat sub nasul domnului Iohannis - că dansul depistează elefanţi în încăperi - se numeşte OMV. Ori de la privatizarea Petrom, acest contract de privatizare secretizat, sunt atât de multe probleme sub semnul întrebări - poate e totul în regulă, nu ştim - încât cancelarul Nehammer a tras cortina şi de pe acest elefant care se numeşte OMV. Lor le este foarte teamă că cineva s-ar putea uita în interior, acolo, la această corporaţie care exploatează bogăţiile energetice ale României".

"Este o formulă diplomatică în care şi Austria îşi recheamă ambasadorul"

Astăzi, ambasadoarea Austriei la București, Adelheid Floie, nu a participat la întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu ambasadorii statelor membre UE acreditați la București, aceasta aflându-se în vacanță.

"A dat un comunicat cu câteva zile în urmă, când noi ne-am rechemat ambasadorul, pe domnul Emil Hurezeanu, pentru consultări. Dânsa a anunţat că pleacă într-o vacanţă şi s-ar întoarce în luna ianuarie. Este, în opinia mea, o formulă diplomatică - nu se ia vacanţă acum, ci după 15 decembrie - în care şi Austria îşi recheamă ambasadorul pentru consultări. Este o scădere importantă a nivelului de relații diplomatice. Nu este o glumă chestiunea asta", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Interesele Rusiei în Austria şi ale Austriei în Rusia sunt copleşitoare"

Cât despre o posibilă legătură a Rusiei cu votul pe care l-a exprimat Austria, analistul politic a afirmat că "interesele Rusiei în Austria şi ale Austriei în Rusia sunt copleşitoare. Acolo, vorbim de zeci, poate sute de miliarde de euro, interese publice şi private. A crede că agresiunea lui Putin asupra Ucrainei rupe acestea interese ar fi o naivitate. România poate învăţa ceva şi se scoală din genunchi, dar nu cred că se va întâmpla asta în actualul mandat al pre;edintelui Iohannis. Poate după 2024. De ce nu cred că se va întâmpla... Nu prea mai este timp să te ridici din genunchi".

