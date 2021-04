România - Italia. Buzărnescu: Am citit de 4-5 ori email-ul în care Monica Niculescu m-a anunţat că e căpitan

'Mă bucur foarte mult că Monica este alături de noi şi în calitate de căpitan, nu numai ca jucătoare. Când am primit vestea asta pe email de la Monica... am citit de 4-5 ori pentru că nu înţelegeam dacă este vorba despre ea, dacă citesc bine, dacă ea e noul căpitan-jucător. Până la urmă am sunat-o şi mi-a confirmat şi am fost extrem de încântată. Pentru că suntem din aceeaşi generaţie, este o jucătoare foarte experimentată şi sunt sigură că ne va sfătui cel mai bine în această perioadă', a spus Buzărnescu.

'Este un pic diferit, pentru că noi suntem obişnuite ca atunci când vorbim cu un căpitan vorbim diferit ca atunci când vorbim cu un jucător. Şi mie mi s-a întâmplat deja. Simt că trebuie să vorbesc diferit cu ea ca şi căpitan, faţă de atunci când vorbesc cu ea ca jucătoare. E un respect diferit. Eu îmi respect toate colegele, toate jucătoarele, dar e un respect diferit faţă de un căpitan... Altfel vorbeşti... câteodată mă gândesc să vorbesc un pic mai distant, aşa, ca să nu cumva să deranjez. Dar Moni e foarte relaxată cu noi şi mereu încearcă să ne facă să ne simţim bine, nu ne simţim presate. Ştie ce să ne spună în orice moment', a adăugat numărul 137 mondial.

Mihaela Buzărnescu susţine că Niculescu le cunoaşte foarte bine pe toate componentele echipei României.

'Ea a stat mult timp alături de noi la turnee, ştie exact fiecare ce simte, cum simte, când simte. Dar orice căpitan ar fi fost sunt sigur că ar fi fost bine pregătit şi ar fi dat totul ca să ne simţim bine. Eu mă bucur că Monica a acceptat această provocare de a fi căpitan şi sper să fie cât mai mult timp şi jucătoare. Noi, jucătoarele niciodată nu cred că am fost întrebate înainte de a fi numit un căpitan... eu nu am fost contactată. Dar ştiu că aceste lucruri se discută între antrenorii federali şi colectivul din cadrul federaţiei. Noi, jucătorii, nu avem atribuţii de a lua decizii. Şi cred că e fair-play. Nu cred că suntem noi în măsură să decidem cine să fie căpitanul echipei de Fed Cup. Aceleaşi reguli sunt în toate ţările', a explicat ea.

În ceea ce priveşte întâlnirea cu Italia, Buzărnescu a afirmat că îşi doreşte să aducă un punct României în meciul său de vineri cu Martina Trevisan:

'Ne bucurăm foarte mult că suntem aici şi că formăm o echipă. Încercăm din răsputeri să câştigăm acest meci. Vrem să dăm tot ce avem mai bun, de asta suntem aici. Gândim pozitiv, orice meci e foarte important şi greu în acelaşi timp. Dar atât timp cât suntem o echipă unită şi ne susţinem sunt sigură că va fi foarte bine. Eu sunt OK fizic, sunt pregătită să dau totul şi sper să vină o victorie în urma meciului meu'.

Echipa României întâlneşte vineri şi sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Italiei în play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.

Irina Maria Bara (26 ani, 132 WTA) o va înfrunta, vineri, de la ora 15:30, pe Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA), în prima partidă de simplu a întâlnirii, conform tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Cluj. Acest meci va fi urmat de partida dintre Mihaela Buzărnescu (32 ani, 137 WTA) şi Martina Trevisan (27 ani, 99 WTA).

Sâmbătă, de la 14:00, se va juca meciul dintre Bara şi Trevisan, urmat de confruntarea dintre Buzărnescu şi Cocciaretto şi de meciul de dublu, dintre perechile Monica Niculescu/Elena-Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone.

Întâlnirea dintre România şi Italia va consemna debutul Monicăi Niculescu în calitate de căpitan al echipei noastre, în locul lui Florin Segărceanu. Cele două echipe s-au înfruntat până acum de trei ori, Italia având 2-1 în meciurile directe. Italia se impunea în 1975, în turul secund al Grupei Mondiale, cu 2-1, la Aix-en-Provence (Franţa), perechea Virginia Ruzici/Mariana Simionescu aducând punctul echipei noastre.

Singura victorie a României s-a înregistrat în 1978, la Melbourne, în primul tur al Grupei Mondiale, cu 2-1, victoriile fiind obţinute de Virginia Ruzici şi de perechea Ruzici/Simionescu.

Ultima confruntare a avut loc în 1997, la Bari, Italia învingând cu 2-1 în primul tur al Grupei I a zonei Europa/Africa. Alina Tecşor obţinea singura victorie a echipei noastre. România nu poate conta pe Simona Halep, numărul trei mondial, şi Patricia Ţig (63 WTA), ambele accidentate, în timp ce prima rachetă a Italiei, Camila Giorgi (81 WTA), a fost testată pozitiv la COVID-19.