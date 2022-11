Rihanna are emoții 'înaintea celui mai dificil proiect' din cariera sa: Este ceva de neiertat!

Rihanna, care a devenit pentru prima dată mamă în luna mai, a spus că a trebuit să se gândească destul de mult când i s-a propus să fie cap de afiş al spectacolului din pauza Super Bowl din februarie 2023, care va avea o audienţă de milioane de telespectatori.



Este o provocare pe care am acceptat-o şi pe care o aştept cu nerăbdare, a spus Rihanna cu prilejul unui interviu oferit înaintea premierei Savage X Fenty Vol. 4, o prezentare de modă a celei mai noi colecţii create de compania ei de lenjerie.



Va fi mult de muncă, cel mai dificil proiect din întreaga mea carieră, a mai spus cântăreaţa.



În ciuda entuziasmului, cântăreaţa originară din Barbados a spus că încă mai simte presiunea spectacolelor live.



Am emoţii, a spus ea. Sunt emoţionată pe orice scenă, dar mai ales atunci când apar în direct la televiziune. Este ceva de neiertat. Aşa că trebuie să iasă bine, a mai spus cântăreaţa pop.



Defilarea de modă Savage X Fenty Vol. 4, înregistrată în prealabil, are premiera miercuri pe platforma de streaming Amazon Prime Video. Spectacolul va include apariţii ale unor vedete precum Cara Delevingne, Irina Shayk, Joan Smalls, Kornbread, Lilly Singh, Simu Liu.

Citește și - Rihanna împotriva stigmatizării gravidelor: „De ce ar trebui să ne ascundem?”

În timpul unui interviu acordat Vogue US, Rihanna se răsfăță cu câteva declarații nepublicate despre sarcină, în special despre relația ei cu un corp în continuă schimbare și cu moda maternității.

La puțin timp după ce Rihanna și A$AP Rocky au făcut anunțul, un apropiat al celor doi a făcut primele declarații despre sarcina celebrei cântărețe.

„Nu ar putea fi mai fericită. Este foarte încântată să fie mamă. A avea un copil este ceva asupra căruia nu s-a concentrat niciodată, dar Rocky a convins-o să fie ”deschisă” la idee. Iubește toate schimbările corpului ei din timpul sarcinii și a sărbătorit întotdeauna femeile însărcinate în spectacolele ei pe podium pentru Fenty.

Tot ceea ce face Rihanna o face în felul ei propriu, iar a avea un copil nu este diferit. Rihanna și Rocky sunt la fel ca orice alți viitori părinți. Da, se întâmplă să fie faimoși, dar sunt doar cel mai drăguț cuplu tânăr care așteaptă un copil. Mulți băieți au încercat să o aducă cu picioarele pe pământ, dar Rocky chiar a reușit să o facă. El este exagerat de romantic și îi trimite o mulțime de flori tot timpul. Ea nu s-a mai simțit niciodată așa și această relație a schimbat-o”, a spus sursa.

De când primele fotografii cu Rihanna însărcinată au fost divulgate în ianuarie, imaginile cu burta ei au deturnat reviste și rețelele sociale din întreaga lume. Cântăreața originară din Barbados, acum antreprenor miliardar, a pus în mișcare o adevărată revoluție în conceptul modei de maternitate și în modul de relaționare cu corpul în timpul sarcinii, potrivit Al Femminile.

De când a descoperit că este însărcinată, Rihanna nu a simțit niciodată nevoia să se ascundă în spatele cămășilor XXL sau a unei perechi de pantaloni de trening lejer, așteptând să revină la greutatea ideală. Dimpotrivă.

Artista este mândră de corpul ei și dorește să-l arate cu ușurință cu orice ocazie, demontând cu răcoarea și stilul ei inconfundabil prejudecățile și tabuurile care afectează în mod tradițional imaginea gravidei. Să aflăm care au fost declarațiile lui în cadrul unui interviu recent acordat Vogue US.

