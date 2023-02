RePower Europe. Expert în energie: România nu are o strategie energetică naţională. Europa vrea economisire, iar noi am înțeles să reducem consumul, ceea ce este fals

Ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană propune planul REPowerEU. REPowerEU este un plan pentru economisirea energiei, producerea de energie curată și diversificarea surselor noastre de energie. Este susținut de măsuri financiare și juridice menite să construiască noua infrastructură și noul sistem energetic de care are nevoie Europa.

Acțiuni REPowerEU

Noile realități de la nivel geopolitic și de pe piața energiei ne obligă să accelerăm drastic tranziția către o energie curată și să mărim independența energetică a Europei față de furnizorii care nu sunt de încredere și față de combustibilii fosili volatili. REPowerEU este planul Comisiei Europene menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia.

85% dintre europeni consideră că UE ar trebui să își reducă dependența de gazul și petrolul din Rusia cât mai curând posibil, pentru a sprijini Ucraina. Acționând unitar, Europa poate realiza acest lucru mai rapid. Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde, sporind în același timp reziliența sistemului energetic din UE.

Din păcate, România nu are încă o strategie energetică naţională, realitate confirmată şi de expertul în energie Ciprian Cherciu într-o intervenţie telefonică la Digi24: "Trebuie să înlocuim gazele cu energie electrică. România are încă o provocare: trebuie să înlocuiască lemnele de foc cu o altă formă de încălzire mult mai eficientă şi mai sigură. În programul Repower Europe care înseamnă investiţii exact în sectorul acesta România are o sumă de 1,4 miliarde de euro cu care se pot face proiecte foarte mari. Şi e de salutat faptul că Hidroelectrica va investi în zona asta. Doar că România are o problemă de implementare.

Ţara noastră se gândeşte să ceară o prelungire a termenelor de implementare cu doi ani. Întrebarea UE este - aveţi un plan? România nu are o strategie energetică naţională, noi n-am făcut niciun plan. Chiar şi în cazul finanţării europene noi nu ştim unde să ducem aceşti bani. Suntem oricum în urmă, în comparaţie cu celelalte state. Dacă o să vă uitaţi pe siteul Ministerului Energiei o să vedeţi o propunere de strategie făcută prin 2018 care nu are absolut nicio legătură cu realitatea de acum. Este o strategie foarte slabă care nu ia în considerare partea asta de regenerabile, este depăşită.

Ministerul Energiei, ANRE, toţi jucătorii din sectorul energetic ar trebui să elaboreze o strategie naţională pentru următorii 20 de ani care să ţină cont de toate problemele pe care le are România. De exemplu, să scăpăm de dependenţa de gazul rusesc este mult mai uşor decât să-i ajutăm pe cei care se încălzesc cu lemne. Provocările noastre sunt diferite. Uniunea Europeană vorbeşte despre economisire iar noi, prin economisire, am înţeles că trebuie să reducem consumul de energie electrică, ceea ce este fals. Noi avem un consum de energie electrică foarte mic. Singura strategie coerentă în România este că va creşte consumul de energie electrică în detrimentul altor surse ca lemn sau gaz. Practic, aici trebuie o gândire pe un termen la lung. Şi acesta este şi motivul pentru care România probabil că va cere prelungirea cu doi ani a implementării proiectelor cu energie, şi Portugalia sar şi Spania se gândesc să facă asta."

Energie curată

Pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, va fi nevoie de o creștere masivă a energiei din surse regenerabile, de o electrificare mai rapidă și de înlocuirea combustibililor fosili în sectorul producerii energiei termice, precum și în industrie, în clădiri și în sectorul transporturilor. Tranziția către o energie curată va contribui, în timp, la scăderea prețurilor la energie și la reducerea dependenței de importuri.

Energia din surse regenerabile este cea mai ieftină și mai curată energie disponibilă și poate fi generată pe plan intern, reducându-ne nevoia de importuri de energie. Comisia propune creșterea obiectivului UE pentru 2030 în materie de energie din surse regenerabile de la 40 % în prezent la 45 %. Planul REPowerEU ar aduce capacitățile totale de producere a energiei din surse regenerabile la 1 236 GW până în 2030, comparativ cu 1 067 GW până în 2030, cât era preconizat în cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” pentru anul 2030.

