Remaniere masivă în Japonia. Miniștrii făceau parte dintr-o sectă religioasă

Shinzo Abe a fost împuşcat mortal la 8 iulie de un bărbat a cărui mamă este membră a acestei biserici, cunoscută pentru căsătoriile în masă şi devoţiunea adepţilor săi.



Potrivit presei, atacatorul le-a mărturisit anchetatorilor că mama sa a donat acestei biserici sume care au ruinat familia şi că este convins că Shinzo Abe a promovat această organizaţie religioasă.



Aceste declaraţii au pus în lumină presupuse legături dintre anumiţi membri ai Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, şi secta Moon.



Kishida, a cărui formaţiune PLD (dreapta naţionalistă) a obţinut o victorie zdrobitoare la alegerile senatoriale de luna trecută, dispune potenţial de o perioadă de trei ani fără alegeri majore, ceea ce i-ar permite să-şi pună în aplicare programul.



Popularitatea premierului japonez înregistrează însă o scădere puternică, potrivit mai multor sondaje recente, în contextul în care Japonia se confruntă cu o inflaţie galopantă, un val de infectări cu COVID-19 şi tensiuni militare în creştere în regiune, publicul întrebându-se şi despre presupusele legături între responsabili PLD şi secta Moon.



Kishida îşi declarase săptămâna trecută intenţia de a cere tuturor miniştrilor să-şi clarifice eventualele legături cu acest grup religios.



Fratele lui Shinzo Abe, Nobuo Kishi, înlocuit din funcţia de ministru al apărării, oficial din cauza stării de sănătate, a dezvăluit astfel că membrii acestui grup au servit ca voluntari în campaniile sale electorale.



Succesorul lui Kishi este Yasukazu Hamada (66 de ani), care a mai ocupat această funcţie între 2008 şi 2009, în prezent un portofoliu dificil în contextul tensiunilor din jurul Taiwanului, a ameninţării nord-coreene şi a războiului din Ucraina, în timp ce responsabilii PLD s-au pronunţat în favoarea dublării bugetului naţional de apărare la 2% din PIB.



Această remaniere semnifică şi revenirea în guvern - titular la portofoliul Digitalizării - a popularului Taro Kono, fost ministru al apărării şi al afacerilor externe şi rivalul ghinionist al lui Kishida la conducerea PLD în septembrie anul trecut.



Sanae Takaichi, un apropiat al lui Shinzo Abe, cunoscut pentru poziţiile sale ultranaţionaliste, a fost numită la conducerea Ministerului pentru Securitatea Economică.



Katsunobu Kato, care a condus anterior Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Afacerilor Sociale, revine în acest post.



Din vechiul guvern, Kishida i-a păstrat pe şeful diplomaţiei, Yoshimasa Hayashi, pe ministrul de finanţe Shunichi Suzuki şi pe secretarul general al guvernului Hirokazu Matsuno, notează AFP.



Această remaniere, prevăzută iniţial pentru luna septembrie, intervine în timp ce sprijinul pentru guvernul Kishida a scăzut la cel mai redus nivel de la preluarea mandatului în octombrie anul trecut.

Primarul din Nagasaki trage semnalul de alarmă în faţa riscului nuclear

Armele nucleare reprezintă o ameninţare "reală şi prezentă" de când Rusia a invadat Ucraina, a declarat marţi primarul din Nagasaki, la cea de-a 77-a comemorare a bombardamentului atomic ce a devastat acest oraş japonez, relatează France Presse.

La 9 august 1945, Nagasaki a fost măturat de un incendiu infernal ce a ucis 74.000 de oameni, la trei zile după primul atac nuclear din lume, la Hiroshima.



Cele două lovituri efectuate de Statele Unite au precipitat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi, până în prezent, Japonia rămâne singura ţară vizată de arme atomice în timp de război.



Cu toate acestea, primarul din Nagasaki Tomihisa Taue a tras marţi un semnal de alarmă. "În ianuarie în acest an, liderii Statelor Unite, Rusiei, Marii Britanii, Franţei şi Chinei au publicat o declaraţie comună în care afirmă că un război nuclear nu poate fi câştigat şi nu trebuie să fie niciodată purtat", a spus el.



"Dar luna următoare, Rusia a invadat Ucraina. Ameninţări cu utilizarea armelor nucleare au fost făcute, zguduind întreaga lume. Folosirea armelor nucleare nu este o teamă nefondată, ci o criză reală şi actuală", a estimat primarul din Nagasaki.



El a avertizat că aceste arme pot fi declanşate ca urmare a judecăţii greşite, disfuncţionalităţilor sau atacurilor teroriste.



Supravieţuitori din Nagasaki, oficiali japonezi şi demnitari străini s-au recules în rugăciune tăcută la ora 11.02, exact în momentul când bomba atomică a fost lansată asupra oraşului-port japonez.



Sâmbătă, secretarul general al ONU Antonio Guterres a ţinut un discurs la Hiroshima cu ocazia comemorării atacului ce a ucis aproximativ 140.000 de persoane la 6 august 1945.



El a avertizat că "omenirea se joacă cu un pistol încărcat" în contextul actualei crize cu conotaţie nucleară.



În ultimele zile, ruşii şi ucrainenii s-au acuzat reciproc că au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situată în sudul Ucrainei, aminteşte AFP.



Pe fondul comemorării marţi de către oraşul japonez Nagasaki a 77 de ani de la bombardamentul atomic al SUA, comunitatea internaţională a îndemnat Japonia să nu se considere doar o victimă, notează pe de altă parte agenţia chineză de presă Xinhua.



Ceremonia anuală de marţi a permis participarea mai multor persoane, pe fondul relaxării restricţiilor legate de COVID-19.



La ceremonie au fost reprezentaţi oficiali şi demnitari din peste 80 de ţări, împreună cu supravieţuitori ai bombei atomice şi rude ale victimelor care s-au adunat de dimineaţă devreme pentru a se ruga pentru vieţile pierdute.



La ora locală 11.02, cei prezenţi la ceremonie au păstrat un moment de reculegere în timp ce acesta a fost momentul când un bombardier american B-29 a aruncat o bombă atomică pe bază de plutoniu, poreclită Fat Man, la 9 august 1945, ucigând aproximativ 74.000 de oameni în Nagasaki până la sfârşitul acelui an.



Pe o perioadă de un an până la sfârşitul lunii iulie, Nagasaki a confirmat moartea a 3.160 de supravieţuitori ai bombei atomice, lista sa recunoscând acum oficial 192.310 persoane drept victime ale bombardamentului atomic.



Bombardamentul atomic de la Nagasaki a urmat celui asupra Hiroshimei de la 6 august, ambele bombardamente fiind un mijloc de a accelera sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi de a forţa Japonia să se predea.



În timp ce Japonia se uită în interior la tragediile pe care le-a trăit la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, istorici şi minţi politice ale comunităţii internaţionale au încurajat Japonia să se vadă nu doar ca o victimă a bombardamentelor atomice, ci şi ca un autor ce a făcut ca aceste incidente tragice să se întâmple, notează Xinhua.



Japonia a ocupat cu brutalitate mari părţi ale Asiei înainte şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, provocând multă suferinţă şi moartea a sute de mii de victime nevinovate, aminteşte agenţia de presă chineză, scrie Agerpres.

