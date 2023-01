Reguli noi pentru comercianții de produse second-hand. Barna: 90% dintre textilele importate se aruncă

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat introducerea unui regulament privind produsele second-hand aduse din import, arătând că nu este în regulă dacă 90% dintre textilele aduse se aruncă, anunță TVR.

Schimbări majore pe piața second-hand

Ministrul Mediului a vorbit despre nenumăratele încercări de ocolire a punctelor de frontieră, tocmai pentru că transportatorii produselor second-hand știu că acestea nu sunt în regulă. O altă problemă luată în calcul de autoritățile din România este cea legată de modul în care hainele sau restul produselor second-hand sunt aduse în țară. „De aceea, și la electrocasnice și la aparatură de orice tip și la textile este nevoie de o reglementare mult mai clară a ce înseamnă second hand și a ceea ce înseamnă refolosibil ca atare sau, după o minimă tratare, reintroducere pe piață”, a încheiat ministrul Barna.

Ce se întâmplă cu hainele care nu se vând

Mai bine de jumătate dintre acestea sunt aduse ilegal, fără documente de însoțire a mărfurilor, motiv pentru care nici nu se pot oferi informații cu privire la calitatea lor. „Sunt încercări de a ocoli punctele de trecere a frontierei, de a intra noaptea, de a declara deșeurile ca fiind second hand-uri. Lunile următoare vom veni cu un regulament pentru second hand-uri, inclusiv pentru haine. Pentru că și acestea reprezintă o presiune uriașă asupra României dacă se aduc textile ca fiind second hand, dar 90% se aruncă și 10% se pun pe raft pentru a fi revândute, nu este bine”, a spus Tanczos luni la TVR Info.

Ministrul Tanczos Barna a mai explicat că este nevoie de o reglementare mai clară pe piață, atât pentru hainele second-hand, cât și pentru electrocasnice sau alte produse. Mai mult, conform oficialului, este nevoie de o tratare minimă, urmată de reintroducerea la vânzare. În prezent, acest lucru nu se întâmplă în România.

