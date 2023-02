Regimul fundamentalist iranian anunță eșecul protestelor. Iranul se lansează într-un nou val de acuze la adresa SUA

"Poporul iranian a făcut ca planul inamicilor străini de (a promova) revolta şi războiul mediatic să eşueze", a spus Raisi.



Şeful statului a mai afirmat că Iranul a neutralizat ceea ce el numeşte o conspiraţie organizată din străinătate şi a obţinut o nouă victorie pentru Revoluţie.



Cu toate acestea, realitatea din Iran este diferită de descrierea preşedintelui, comentează DPA.



Deşi numărul demonstraţiile de stradă s-a redus, persistă totuşi proteste în alte forme.



Printre altele, tot mai multe femei ignoră cerinţa de a purta văl în public, sfidând astfel regulile islamice. În plus, apar tot mai multe solicitări de schimbare a Constituţiei şi de organizare a unui referendum pentru a stabili noul curs politic al ţării.



În discursul său de sâmbătă, Raisi a acuzat din nou alte ţări, în special SUA, că au organizat şi finanţat protestele. Potrivit lui Raisi, felul în care se portretizează în străinătate rolul femeilor în Iran este greşit.



"Femeile sunt libere şi sunt reprezentate în toate poziţiile de conducere, însă, spre deosebire de Occident, nu sunt tratate ca obiecte", a declarat Raisi.



În plus, în Iran, a spus el, "familia este pe primul loc, nu chestiuni precum homosexualitatea".



Relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt ilegale în Iran şi pot fi sancţionate cu pedeapsa cu moartea.



Zeci de mii de iranieni s-au reunit sâmbătă în centrul Teheranului şi în marile oraşe pentru a marca a 44-a aniversare a Revoluţiei Islamice. În 2021 şi 2022, ceremoniile de celebrare a Revoluţiei din 1979 au fost reduse din cauza pandemiei de COVID-19.



Guvernul lui Raisi nu se confruntă doar cu o revoltă politică. Din punct de vedere economic, ţara sa află în cea mai gravă criză din istoria sa. Moneda naţională, rialul, se devalorizează permanent şi nu se întrevede nicio îmbunătăţire. În plus, din cauza reprimării violente a manifestaţiilor, au fost adoptate noi sancţiuni împotriva regimului, ceea ce duce la izolarea ţării pe plan internaţional.



Iranul este zguduit de o mişcare de protest după moartea, la 16 septembrie 2022, a tinerei Mahsa Amini, o kurdă iraniană de 22 de ani, decedată după ce a fost arestată de poliţia moravurilor, care a acuzat-o că a încălcat codul vestimentar strict al Republicii Islamice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News