Regele Charles a făcut publică o fotografie rară din copilăria sa, în care apare în brațele Reginei Elisabeta a II-a - Foto în articol

Regele Charles al III-lea a evocat amintirea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, cu ocazia primei Zile a Mamei, sărbătorită în Marea Britanie după moartea acesteia, transmite Agerpres, citând DPA.



Un mesaj emoţionant, dedicat tuturor mamelor, a fost postat pe Twitter, alături de o fotografie din copilăria lui Charles, în care actualul suveran poate fi văzut ţinut în braţe de regină, dar şi de o fotografie cu Regina Consoartă, Camilla, zâmbind alături de mama sa.

Fotografiile sunt însoţite de mesajul: "Tuturor mamelor de pretutindeni, dar şi celor cărora poate că le este dor, astăzi, după mama lor, ne gândim la voi şi vă dorim o Zi a Mamei specială #MothersDay".



Mesajul a fost postat pe contul de Twitter al Familiei Regale.



Regina Elisabeta a II-a a murit în luna septembrie, la vârsta de 96 de ani.



Mama Camillei, Rosalind Shand, a murit în 1994, la vârsta de 72 de ani, după o lungă luptă cu osteoporoza.

???? To all mothers everywhere, and to those who may be missing their mums today, we are thinking of you and wishing you a special #MothersDay. pic.twitter.com/v3ugcnH8pJ