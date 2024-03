Lalele și istorie în Grădinile Senatului. Senatorul Robert Cazanciuc, imagini de colecție

Senatorul Robert Cazanciuc a lansat o invitație pentru cei care doresc să redescopere natura.

„Haideți în weekend la o plimbare prin Grădinile Senatului. Nu doar printre lalele, ci și prin istorie.

Pentru că Senatul României este o gazdă primitoare pentru iubitorii de frumos, de flori, de natură, de arhitectură și de… istorie.

Este o invitație la a redescoperi natura, dar și trecutul unei părți a Capitalei de mult uitate. Cartierul Uranus, dispărut sub lama buldozerelor ceaușiste în urmă cu 40 de ani, pentru a face loc actualului Palat al Parlamentului, are, alături de alte repere arhitecturale și urbanistice, o semnificație aparte și o istorie proprie, care nu trebuie date uitării. Am inițiat proiectul „Grădinile Senatului – Memorial Uranus” pentru a readuce în prezent, cel puțin simbolic, arhitectura unui loc distrus de apucăturile grandomane și megalomane ale unui personaj de tristă amintire.

Conturul clădirilor şi cele 12 străzi principale de pe Dealul Uranus sunt refăcute cu ajutorul pomilor şi florilor, iar atmosfera nostalgică va fi creată virtual pentru ca istoria acestor locuri să poată fi cunoscută într-o retrospecție facilitată de tehnologia modernă. Iubitorii de flori vor putea admira în toată splendoarea Tulipa Uranus, o specie creată exclusiv pentru acest proiect, acum patru ani, cu sprijinul Ambasadei Olandei”, a transmis Cazanciuc pe Facebook.

