Realități paralele. Adrian Câciu: Progrese remarcabile în PNRR. Celine Gauer, CE: Multe apeluri sunt în întârziere

România beneficiază de fonduri în valoare de 28,5 mld. euro prin PNRR, din care 13,6 mld. euro granturi și 14,9 mld. euro împrumuturi.

„Multe apeluri de proiecte sunt întârziate, a spus Celine Gauer. Multe investiții nici nu au început. Știu că România e obișnuită cu politica de coeziune, cu plus 1 an, plus 2, plus 3. Aici nu e așa. E o poveste diferită, a atras atenția Celine Gauer. Orice cerere care nu e depusă până în 2026, va fi tradusă în pierdere de granturi și posibilă plată a prefinanțării”, a subliniat directorul responsabil de planurile de reziliență în Comisia Europeană.

Gauer atrăgea public atenția guvernului României că, spre deosebire de fondurile de coeziune, unde proiectele pot fi ”fazate”, adică sunt finanțate și după ce s-a încheiat exercițiul bugetar, tolerându-se întârzieri în derularea acestora chiar și de trei ani de zile, în cazul Planurilor de reziliență dacă se depășește termenul limită bani sunt returnați Comisiei. Până în 2026, statele membre trebuie să finalizeze proiectele asumate în Planurile de reziliență. În cazul în care nu reușesc, nu doar că proiectele rămân fără finanțare, dar trebuie restituite Comisiei sumele deja investite.

Gauer s-a mai arătat nemulțumită și de modul în care sunt administrate companiile de stat. Un alt oficial al Comisiei Europene, Declan Costello (director general adjunct pentru afaceri economice și financiare DG ECFIN), a declarant, ieri, că Bruxelles-ul e îngrijorat de situația fiscală din România, că execuția deficitului în prima parte a anului este slabă, iar Comisia se așteaptă ca Bucureștiul să înregistreze un deficit de 7% în acest an .

2024, an critic pentru succesul PNRR

”Acest an este un an critic, a spus Gauer. Acum vom vedea dacă PNRR e un succes sau un eșec pentru țară. România este în întârziere și ar trebui accelerat ritmul”, a spus marți reprezentanta Comisiei Europene.

Din discursul doamnei Gauer, PR-ul ministrului Câciu a reținut doar frazele de încurajare: „Investițiile din România au accelerat, recuperarea a fost rapidă, economia merge bine, însă urmează si noi provocări în parcursul României către redresare și reziliență. Comisia Europeană vă va acorda tot suportul. Mesajul este unul de sprijin. Știm că este o provocare, dar suntem alături de România”, ar fi declarat Céline Gauer, potrivit Ministerului condus de Adrian Câciu.

Reacția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene vine la o zi după ce presa a preluat semnalele îngrijorătoare ale reprezentanților Comisiei. Comunicatul a fost difuzat după ”Conferința anuală privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Evenimentul, axat pe stadiul implementării PNRR în România, a fost organizat în prezența coordonatorilor de reforme și investiții de la nivelul Guvernului României, a mediului de afaceri și a responsabililor PNRR de la nivelul Comisiei Europene”, potrivit anunțului MIPE.

