Real Madrid - Girona 1-1. Toni Kross, primul roșu din carieră

Toni Kross a primit primul cartonaș roșu după peste 700 de meciuri ca fotbalist profesionist în remiza obținută de Girona pe terenul campioanei Real Madrid, potrivit BBC Sport.

Real Madrid a reușit să înscrie în a doua repriză prin Vinicius Jr., iar echipa lui Carlo Ancelotti a crezut că a obținut victoria care ar fi restabilit distanța de trei puncte față de FC Barcelona în LaLiga. Însă veteranul Cristhian Stuani a egalat printr-o lovitură de la 11 metri după ce Marco Asensio a făcut henț în careu.

Rodrygo a înscris după un fault la portar și golul a fost anulat, ceea ce a dus la tensionarea partidei. Kross a făcut un fault dur și a primit al doilea cartonaș galben, iar Real Madrid a rămas în zece pentru ultimele zece minute ale partidei.

Din fericire pentru madrileni, victoria din Clasico o ține pe Real Madrid pe locul unu, în timp ce Girona rămâne în zona retrogradării după punctul obținut pe Santiago Bernabeu. Din 1960 nu mai marcase un fotbalist atât de bătrân (36 de ani) pe Santiago Bernabeu. Tot la statistici se încadrează faptul că Real Madrid nu a mai evoluat în zece în LaLiga din 10 aprilie 2021, într-un meci împotriva Barcelonei.

Hazard e încrezător înainte de Campionatul Mondial: Vreau să evoluez mai bine decât acum patru ani

Eden Hazard, căpitanul naţionalei de fotbal a Belgiei, consideră că renumele dat actualei prime reprezentative, "generaţia de aur", este unul care în lipsa victoriilor nu se justifică, fiind extrem de important ca "diavolii roşii" să confirme prin performanţele de pe teren, scrie site-ul rtbf.be.

"Nu cred că merităm să fim numiţi aşa pentru că în mod normal trebuie să onorăm, prin performanţă, renumele, trebuie să câştigăm meciuri, să avem victorii. Avem o generaţie foarte bună, dar nu am câştigat nimic până acum. Dacă vrem să fim numiţi aşa, trebuie să producem rezultate notabile", a spus Hazard.



Despre selecţionerul Roberto Martinez, el a arătat că acesta are multe calităţi. "Cea mai importantă este aceea că vorbeşte mult cu jucătorii, cred că este cel mai bun lucru pe care-l poate face un antrenor. Nu mi-ar plăcea să am un antrenor bun dar care să fie distant faţă de jucătorii săi, mai ales la naţională", a spus Hazard.



Jucătorul s-a referit şi la dificultăţile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme: "A fost o perioadă complicată cu multe lucruri, accidentări, îndoieli. Acum totul a revenit în ordine. Aştept doar un lucru, să demonstrez pe teren că sunt încă la vârf".

