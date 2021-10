Razie de amploare la marginea Bucureștiului. Peste 100 de polițiști la fața locului. Ce se întâmplă

O razie de amploare are loc la marginea Bucureștiului. Peste 100 de polițiști sunt la fața locului.

Peste 100 de poliţişti, mascaţi, dar şi angajaţi a Gărzii de Mediu s-au deplasat la Sintești să facă verificări, după ce în acest sat s-a descoperit că au loc tot felul de arderi ilegale. Comisarii Gărzii de Mediu au venit şi ieri aici, însă şi-au dat seama că au nevoie de întăriri din partea oamenilor legii, astfel că au revenit astăzi inclusiv cu mascaţii. În acest moment, au împânzit întregul sat. Poliţiştii au adus inclusiv câini.

Autorităţile spun că în acest moment au o acțiune şi pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingerea mediului înconjurător. Ieri, poluarea în Capitală a depăşit toate limitele, ajungând să fie la fel de poluată ca cea a Chinei. De asemenea, se vorbeşte şi despre furt de energie electrică, evaziune fiscală, dar şi despre nerespectarea normelor legale privind regimul armelor şi muniţiilor.

Deocamdată, este vorba doar despre descinderi, însă rămâne de văzut dacă vor fi şi persoane reţinute, duse la audieri.

România, sancționată din cauza poluării

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit la Digi 24 despre poluarea din România și ce măsuri urgente trebuie luate pentru ca țara noastră să nu plătească de pe urma intrării în infringement.

”Dacă nu reușim să demonstrăm Comisiei Europene că autoritățile locale iau și măsuri concrete de îmbunătățire a aerului, procedura de infringement nu se va opri, va merge până la capăt, asta însemnând inclusiv sancționarea României. Am vorbit cu 4 din cei 5 primari unde sunt cele mai mari probleme, referitor la măsurile care sunt luate la nivelul fiecărei autorități administrative locale. Unele nu au plan de îmbunătățire aprobat, iar altele au, dar măsurile nu sunt efective. Fiecare măsură trebuie cuantificată în reducerea poluării. La discuții am prezentat situația infringementului, am discutat despre măsurile luate de cele patru administrații publice locale”, a declarat Tanczos Barna.

Vezi și: Razie a poliţiei în pieţele din Bucureşti. Câte amenzi au fost date

Razie a poliţiei în Centrul Istoric din Bucureşti. Terase închise după control