Război Rusia-Ucraina. Simona Gherghe, mesaj emoționant: E atât de fragil ce avem… Tihna, cerul senin, liniştea, acasă

"De fiecare dată când o întrebam pe mamaie cum a trăit ea războiul, îşi muta privirea fix, undeva în zare. “Nu mai ştiu… a trecut prea mult timp”. De fapt, erau amintiri reprimate, lucruri pe care nu voia să le aducă în prezentul ei tihnit. (...) La câteva sute se kilometri de tihna asta a noastră, o mamă face bagajele, or să plece undeva, oriunde, dar nu ştie unde. Tot ce ştie acum e că-şi va lua copiii de mâna şi viaţă-n câteva sacoşe şi va fugi. Câţiva bătrâni cu măşti pe faţă stau la o coadă infernală, într-un supermarket în care nu se aude decât zgomotul sacadat al caselor de marcat. Îşi fac provizii pentru ce e mai rău. Un bărbat goneşte pe drumul către graniţă să-şi scoată familia din ţară.

La ei nu e soare. E o după-amiază mohorâtă de sfârşit de iarnă. E prima zi de război. Prima zi dintr-o viaţă în care nu e sigură decât noaptea ce vine… E atât de fragil ce avem… Tihna, cerul senin, liniştea, acasă. Să le preţuim şi să nu lăsăm frica să se lăfăie peste ele! Şi să ne rugăm pentru mamele şi copiii din Ucraina, pentru bunicii, taţii şi tinerii care sunt blocaţi într-un război care nu este al lor, ci al unei lumi cu chip monstrous”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

Persoanele publice, implicate în ajutorarea refugiaților

Persoanele publice încep să se și implice direct în ajutorarea refugiaților. Printre ei se numără Dragoș Dolănescu și Ștfean Mandachi.

"Aștept refugiații la vila din Sinaia!"

"Dacă a început războiul, cu siguranță vor fi și mulți refugiați de război. Aștept refugiații de război din Ucraina, la vila din Sinaia! Le pun la dispoziție casa moștenită de la tatăl meu, pentru acești oameni. Tata m-a învățat să fiu solidar cu oamenii, la nevoie. În următoarea situație, foarte multă lume va pleca din țară, pentru a fugi de ruși și de război. Poporul român a fost dintotdeauna un opor primitor. Să le dea o mână de ajutor acestor oameni, pentru că, altfel, vor muri în mâna rușilor. Repet, eu îmi pun la dispoziție vila din Sinaia construită de tatăl meu", a transmis Dragoș Dolănescu, pentru click.ro.

”Sunt multe camere acolo, chiar dacă nu a mai locuit nimeni de multă vreme, sunt sigur că îi va ajuta pe cei care au nevoie de cazare. Suntem un popor creștin și ar trebui să ajutăm. Și noi am dori, în cazul în care se ajunge ca rușii să invadeze România (să ne ferească Dumnezeu!), să fim ajutați și primiți de alte popoare, să ne întindă o mână”, a mai spus Dragoș Dolănescu.

"Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi"

"M-am împrietenit cu toți copiii! Am râs, am glumit. Numai ei știu ce spaimă au tras. Ce vină au ei că un dezaxat a declanșat valuri de sânge? Toți ucrainienii pot servi o masă caldă gratuită la noi. Toți câinii sunt la fel de bineveniți, inclusiv în hotel. Am pregătit țarcuri!

Dacă oferiți cazare, masă, dar mai ales TRANSPORT din Suceava în țară, sunați-l pe Alex: +40 (742) 696 939. El întocmește listele, transportul e din Suceava!. Avem 50 locuri cazare plus masă chiar acum! IMPORTANT: am luat în echipă un translator, care va sta nedezlipit, lângă responsabilul nostru. Pot suna direct refugiații - +40 (742) 696 939 - vor vorbi în limba lor".

