Râsu' plânsu'. Un politician de la USR a anunțat niște măsuri pentru ca oamenii să nu mai moară la ștrand când, de fapt, nu murise nimeni

Radu Samson (USR), viceprimarul municipiului Roman, a anunțat moartea unui copil și măsurile pentru ca nimeni să nu își mai piardă viața la ștrand. De fapt, copilul nu decedase. Radu Samson a cerut scuze pentru gafa făcută.

„Ieri m-a informat cineva că ar fi decedat copilul care a fost scos marți în stare de inconștiență dintr-un bazin de la Ștrand. Am sunat o cunoștință din spital care mi-a confirmat că băiatul a fost transferat la Iași și ulterior ar fi decedat. Odată confirmată informația din două surse am considerat că e adevărată. Am greșit trăgând această concluzie și am scris un text despre măsuri necesare pentru îmbunătățirea siguranței utilizatorilor ștrandului, cu scopul de a preveni astfel de tragedii pe viitor. Imediat ce am aflat că băiatul și-a revenit am șters textul.

Consider că în Strand putem îmbunătăți în continuare lucrurile, dar asta e altă discuție. Îmi asum că am informat greșit opinia publică cu privire la deznodământul incidentului. Totodată, prezint public scuze copilului si familiei acestuia. Din păcate nu știu cum i-aș putea contacta personal, pentru că aceștia locuiesc în satul Solca din comuna Oniceni, dar mă bucur să aud că băiatul și-a revenit și e bine.

Multă sănătate copilului, să fie ferit în viață de alte astfel de evenimente nefericite și recuperare ușoară pentru a se întoarce cât mai repede acasă, alături de familie. Cu părere de rău pentru greșeala de ieri, promit că pe viitor voi fi mult mai precaut cu privire la informațiile care ajung la urechile mele indiferent de natura sursei. Un sfârșit de săptămână liniștit tuturor!”, a fost mesajul lui Radu Samson.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI ZLE ZILEI: Fază tare cu marele informatician Grindeanu! Vrei și tu, cetățean român, să afli cine e ministrul Transporturilor și afli așa ceva

Fază tare cu marele informatician Sorin Grindeanu!

Vrei și tu, cetățean român, să te informezi despre cine este Sorin Grindeanu. Și intri pe Wikipedia. Și ce afli? În primul rând, că este informatician. În al doilea rând, afli că „s-a dovedit a fi un animal meschin care contribuie din plin la procesul de subjugare a poporului român, dar până la urmă va fi judecat și va înfunda pușcăria”.

Ce paradox, nu? Tocmai marelui informatician Sorin Grindeanu care, în plus, a condus și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), i-a fost spartă pagina de Wikipedia.

Informații despre Sorin Grindeanu se pot găsi, în această enciclopedie, în vreo zece limbi, printre care și engleză, și franceză. FOTO AICI.

Cine scrie pe Wikipedia

La scrierea articolelor din Wikipedia poate contribui oricine. Pentru a modifica articolele sau a adăuga altele noi nu este necesară nicio identificare a persoanelor și nicio verificare a competenței lor.

Vizitatorii sitului Wikipedia întreabă adesea: „Bine, dar atunci orice neștiutor sau răuvoitor poate să scrie în articole absolut orice! Mai mult, oricine poate să șteargă contribuțiile valoroase făcute de alții! Nu e periculos?”

Deși într-adevăr articolele sunt uneori vandalizate de răuvoitori, modificările operate sunt permanent supravegheate de către comunitatea de utilizatori, care în timp s-au organizat și, pe lângă activitatea de dezvoltare continuă a proiectului, reușesc și să facă față atacurilor. Imediat ce apare o modificare nepotrivită, ea este anulată, iar persoana respectivă avertizată, totul petrecându-se, de obicei, într-un interval de câteva minute. În plus, administratorii site-ului au și posibilitatea de a bloca accesul la editare al răuvoitorilor.

Printre contribuitori se află oameni din toate părțile lumii și toate categoriile de vârstă, singurele condiții fiind accesul la Internet și dorința de a participa la scrierea unei enciclopedii. Desigur, sunt preferați editorii care cunosc suficient de bine un domeniu și care pot redacta articolele într-un stil propriu unei enciclopedii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News