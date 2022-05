Raluca Bădulescu și soțul ei, Florin Stamin, divorțează: Uneori, viața te duce pe drumuri diferite

"După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna. Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare", a declarat Raluca Bădulescu, conform wowbiz.ro.

"Am știut, de când l-am văzut pe Florin, că el este acela predestinat

Raluca și Florin s-au cunoscut în Ibiza, iar atracția dintre ei a fost una incontestabilă, după cum povestește vedeta.

"Da, aveam 34 de ani și îl așteptam pe Făt-Frumos. Am fost foarte fericită cu primul meu soț, Vali Pungă, în continuare avem o relație extraordinară, dar îl așteptam pe acel bărbat de care eram convinsă că există pentru mine. Pur și simplu am știut, de când l-am văzut pe Florin, că el este acela predestinat. Cred în destin, cred în Dumnezeu, cred în minuni, ele există", povestea jurata de la "Bravo ai stil", la începutul acestui an, potrivit click.ro.

Întrebată ce crede despre infidelitate, Raluca a declarat, tot atunci: "Nu cred, nici nu mă interesează. Cred că există dacă îți găsești sufletul-pereche. Atâta timp cât eu sunt fericită în fiecare zi, cât nu am ce să-i reproșez, nu am simțit că ar avea pe altcineva, nu cred că s-a întâmplat așa ceva de-a lungul relației noastre. Dar nu cred că o relație poate fi judecată din acest punct de vedere. Nu asta este greșeala care poate dărâma o relație bine construită. Sunt lucruri într-o căsnicie care pot fi mult mai grave decât infidelitatea".

Cum a fost cerută în căsătorie Raluca Bădulescu

"Nu a fost nimic romantic! Eram într-o zi acasă, stăteam împreună, cred că de vreo două luni jumătate. Eu eram în baie, el era în afara băii şi m-a întrebat prin uşa de la baie: Ce zici, vrei să ne căsătorim? Eu, din baie, eram cu periuţa de dinţi în mână, i-am zis: Da, când vrei? A fost în weekendul acela, nu am spus nimănui!', a povestit Rvedeta, acum ceva timp, pentru viva.ro.

În ce 13 ani de relație, Raluca Bădulescu și soțul ei au locuit în Craiova, Italia și Spania, unde Florin deținea o cafenea. Cununia civilă au făcut-o la trei luni după ce s-au cunoscut, iar cea religioasă a fost 9 ani mai târziu. Luna de miere au petrecut-o în Ibiza, un loc frecventat de Florin deseori până atunci, scrie wowbiz.ro. Florin nu are copii, așa că toate atenția s-a îndreptat către Alex, fiul Ralucăi din prima căsătorie, pe care îl iubește ca pe propriul fiu.

Raluca Bădulescu, schimbare fizică totală: Operația mi-a schimbat viața

