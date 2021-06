Radu Tudor: Nicușor Dan râde că s-a tuns. Vorba regretatului Florian Pittiș

„Nu ne vine să credem că dăm un astfel de titlu, că vorbim despre așa ceva. Nicușor Dan s-a tuns. E extraordinar! Poate va face și alte lucruri”, a spus Mihai Gâdea, marți seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”.

„Vorba regretatului Florian Pittiș: Nu contează cât de lung ai părul, important e cât și cum gândești. Cu partea a doua, domnul Nicușor Dan mai slăbut. Eu, de exemplu, am defectul să merg în fiecare weekend în parcurile din Capitală”, a spus Radu Tudor.

„Pe mine nu mă interesează când se tunde Nicușor Dan. Mă interesează când tunde bălăriile care îți ajung până la brâu. Când are de gând să adune copacii căzuți acum trei luni de zile?! Când are de gând să traseze marcaje rutiere?! Nu se mai vede o dungă de vopsea! Bulevardele au ajuns crăpate, pline de gropi, murdare. Și domnul Nicușor Dan râde că s-a tuns. Vă dați seama ce probleme au ei și ce probleme avem noi?!”, a mai zis Radu Tudor.

Mesajul lui Nicușor Dan

„Lumea este obişnuită cu un anume tip de reprezentare. Eu reprezint bucureştenii, în special pe cei care m-au votat, mi-au cerut asta, m-am tuns. Am primit reproşuri de la multă lume, să mă conformez, pentru că nu este despre mine, ci despre cum îşi închipuie multă lume că ar trebui să arate un primar pe care ei l-au votat”, spune Nicușor Dan, citat de jurnalistul Vitalie Cojocari.

„Multă vreme am avut un stil şi de îmbrăcăminte şi de aspect fizic mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am intrat prima oară, mi-am dat seama că nu este potrivit. Există nişte standarde sociale pentru persoanele care reprezintă şi m-am conformat. M-am îmbrăcat la costum, mi-am tuns părul”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost întrebat, recent, în timpul unei conferințe de presă, dacă „s-a certat cu frizerul”.