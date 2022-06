S-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă când Radu Șerbănescu era specializat pe economie, nu pe politică. Pentru că nu avea cine să se ducă într-o secție de vot pentru a acoperi subiectele legate de alegeri, a fost trimis el.

Cum era de așteptat, a fost nevoit să intre în direct pentru a ralata ce se întâmpla la urne. Radu Șerbănescu a dialogat cu Laura Chiriac care a avut pentru el o întrebare tehnică. Ce a urmat aflați în rândurile de mai jos dintr-un interviu exclusiv DC News și DC News TV.

„Când lucrezi în presă, practic niciodată nu ieși din presă, adică oricând poți să fii sunat și să trebuiască să faci un live sau să dai un telefon. De asemenea, pot apărea surprize și unele sunt dintre cele neplăcute și cumva trebuie să le manageriezi. Îmi aduc aminte că, în urmă cu câțiva ani, la niște alegeri, pentru că nu aveau pe cine să trimită, m-au plantat într-o secție de vot și m-au băgat în direct. Era undeva spre seară și am intrat în dialog cu Laura Chiriac. Eu eram specializat pe zona economică, nu prea le aveam cu politica, iar ei nu îi spusese nimeni acest lucru. Laura Chiriac mi-a pus o întrebare tehnică și mi-a dat cu eroare. Eram prin telefon. Eu venisem de la BNR, aterizasesem în secția de vot, iar ea mă întreba tehnicalități. Se pot întâmpla astfel de lucruri și nu poți închide telefonul și eventual să o cerți. Trebuie să te pregătești pentru orice”, a spus Radu Șerbănescu la interviurile DC News și DC News TV.

Iată interviul integral acordat de Radu Șerbănescu și Alex Vlădescu la DC News și DC News TV:

Pe Radu Șerbănescu îl vedeți la România TV.

Dar cum a debutat în presă? Aflăm răspunsul chiar de la el într-un interviu exclusiv DC News și DC News TV.

De zece ani, Radu Șerbănescu lucrează la România TV. A făcut cunoștință cu lumea presei încă de când avea 17 ani când a participat la o emisiune. De asemenea, jurnalistul a lucrat la PRIMA TV și Realitatea TV.

„Primul episod cu presa a fost o întâmplare. Văzusem un anunț la televizor prin care se făcea preselecție pentru o emisiune de tineri. Aveam 17 ani. M-am dus și m-au luat. A fost frumos pentru că, pentru mine, la vârstă aceea, să ai o asemenea expunere, era ceva wow, cum este acum dacă ai foarte mulți urmăritori pe Instagram.

Mai apoi... intratul în presă nu a fost atât de simplu. Inițial, șeful știrilor de la B1 TV de atunci mi-a zis că nu am ce căuta în presă și am fost dat afară. Apoi am reușit să intru la Național TV sau la PRIMA TV. Mă ajutase să intru cineva care m-a văzut la B1 TV și care m-a plăcut. Acolo a fost bine, dar cu această mână de ajutor”, a povestit Radu Șerbănescu.

„Prima dată când am venit în București eram atât de dobitoc încât m-am dus direct la poarta PRO TV-ului și am vorbit cu gardianul de acolo. I-am zis că am venit de la Craiova și vreau să vorbesc cu Florin Călinescu. Bineînțeles că m-au trimis la plimbare. Aveam doar 18 ani. Ideea este că nu-i așa ușor să intri în presă”, a zis Radu Șerbănescu într-un interviu exclusiv DC News și DC News TV.

