Putin, gesturi necontrolate. Profilerul Herinean: S-a dezechilibrat! M-am uitat de zece ori la aceste imagini și 100% nu simulează

Vladimir Putin a fost surprins într-o ipostază care aduce din nou în discuție starea de sănătate a acestuia. Liderul de la Kremlin a tremurat necontrolat în timpul unei întâlniri cu Lukașenko. Televiziunile din Rusia nu au difuzat momentele, au tăiat scenele la montaj, transmite Realitatea Plus. Cu toate acestea, acum imaginile controversate au apărut în spațiul public.

În imagini se vede cum Vladimir Putin nu își poate controla mâna dreaptă care tremură. Și picioarele îi tremură, și pare că reușește cu greu să facă pașii spre Alexandr Lukașeșnko. La un moment dat se prinde cu mâna dreaptă de reverul hainei pentru a masca astfel mișcarea necontrolată. Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc în februarie, cu o săptămână înainte de invazia în Ucraina. Atunci toate televiziunile au cenzurat momentul întâlnirii dintre Putin și Lukașenko și au prezentat evenimentul fără imaginile care acum, odată cu apariția pe Internet, ridică mari semne de întrebare. Unele imagini îi arată pe cei doi în plan apropiat, în așa fel încât să nu se observe cât de greu se deplasează Putin (citește continuarea și vezi imaginile AICI).

Profilerul Paul Herinean a fost prezent în studioul Realitatea Plus unde a comentat această ultimă apariție a lui Vladimir Putin și a scos în evidență un aspect puțin sesizat de presă:

„În aceste imagini îl vedem pe Putin cu un ușor tremurat la mâna dreaptă. Presupunând că ar fi jucat teatru și că ar fi undeva într-o paradigmă de dezinformare a propagandei ruse, gestul cu mâna ne poate induce ușor în eroare.

În schimb, imediat după ce îi tremură mâna apare un tremurat la piciorul drept al lui Vladimir Putin. Vine și face acel gest tremurat cu mâna, după care încearcă să se deplaseze și se dezechilibrează, iar teoria, îmi aduc aminte din cartea lui Joe Navarro, „Secretele comunicării non-verbale“, spune că picioarele sunt acele membre care trădează adevărul, iar la Putin este foarte clar că se dezechilibrează.

M-am uitat de zece ori, astăzi, cel puțin, la aceste imagini, am făcut analogie cu Edward Norton, un celebru actor american care are un rol extraordinar împreună cu Robert De Niro, iar Putin, din punctul meu de vedere, 100% nu simulează, ci acest dezechilibru este real.“, a spus, la Realitatea Plus, Paul Herinean.

