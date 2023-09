PSD și PNL pregătesc o alianță pentru alegeri? Bode: PNL nu exclude nicio variantă de alianță

Partidul Naţional Liberal nu exclude nicio variantă de alianţă pentru alegerile din anul 2024, începând cu cele europarlamentare şi încheind cu alegerile prezidenţiale, astfel încât proiectul său politic să poată să fie votat de români şi implementat în mandatul 2024-2028, a declarat, marţi, secretarul general al PNL Lucian Bode, menţionând însă că, în acest moment, nu există discuţii punctuale pe acest subiect cu PSD, conform Agerpres.



"Am citit şi eu astăzi că există discuţii secrete, nesecrete în legătură cu o alianţă între PNL şi PSD la alegerile de anul viitor. Să ne fie foarte clar: nu există niciun fel de discuţie secretă sau nesecretă care se poartă pe acest subiect în acest moment. Categoric, fiecare partid, Partidul Naţional Liberal încearcă să-şi maximizeze scorul electoral de anul viitor. Din acest punct de vedere, Partidul Naţional Liberal nu exclude nicio variantă de alianţă, de candidatură pentru anul 2024, începând cu alegerile europarlamentare şi încheind anul cu alegerile prezidenţiale, astfel încât proiectul nostru politic să poată să fie votat de români şi implementat în mandatul 2024-2028. Aşadar, concluzia este simplă: nu sunt discuţii în acest moment pe acest subiect, însă nu excludem, Partidul Naţional Liberal nu exclude nicio variantă de alianţă sau candidatură pentru anul viitor", a afirmat Bode, la Parlament, întrebat dacă există discuţii, negocieri privind posibilitatea creării unei alianţe electorale între cele două partide din coaliţia de guvernare.



Bode a spus că PNL se află într-un proces de sondare a opiniei publice în această privinţă, menţionând că dacă românii îşi vor dori în continuare o alianţă la guvernare PNL-PSD care se conducă România pentru următorii patru ani, liberalii aşa vor face, dacă nu, fiecare partid va merge pe "drumul" său.



"Noi suntem în plin proces de sondare a opiniei publice în fiecare regiune în parte, în fiecare judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. Vrem să facem măsurători cantitative şi calitative, astfel încât la sfârşitul acestui an Partidul Naţional Liberal să aibă pe masă toţi candidaţii cei mai bine poziţionaţi şi la alegerile europarlamentare şi la alegerile locale şi la alegerile parlamentare. Deci vrem să luăm aceste decizii în baza unor studii şi sigur, stând într-o coaliţie de guvernare cu PSD, ducând programul de guvernare la bun sfârşit, atingându-ne obiectivele. Nu pot să spun că nu avem în intenţie de a ne aşeza la masă, fiecare cu datele pe care le are şi să luăm cea mai bună decizie pentru români. Dacă românii îşi vor dori să avem în continuare o alianţă la guvernare PNL-PSD care se conducă România pentru următorii patru ani, aşa vom face, dacă nu, avem fiecare drumul nostru", a explicat Lucian Bode.



Întrebat în legătură cu faptul că liderul PSD ar fi confirmat că ar exista astfel de discuţii între PSD şi PNL, Bode a explicat: "Subliniez încă o dată că nu există discuţii punctuale, strict pe acest subiect".

Vezi și: Alianță PSD - PNL pentru alegeri? Simonis: Una e să discuți, alta să iei decizii



"Nu ne-am întâlnit în coaliţie să discutăm cum vom candida anul viitor: într-o alianţă PNL-PSD. Că, în cadrul şedinţelor noastre de coaliţie în care discutăm de câteva luni chestiuni legate de fiscalitate, în principal, şi despre obiectivele noastre de guvernare, discutăm şi cum va arăta anul electoral 2024, tangenţial, este firesc, dar nu avem pe masa coaliţiei tema candidaturilor comune la alegerile de anul viitor, cu plusuri, minusuri, analiza aşa cum se face. Aceste discuţii nu au existat şi nu există în acest moment", a adăugat secretarul general al PNL.



Întrebat când va lua PNL o decizie în această direcţie, Bode a precizat că hotărârea trebuie luată cel târziu până spre finalul acestui an.



"Modul în care vom merge în alegeri anul viitor cred că trebuie să fie decis în structurile statutare ale partidului cel mai târziu la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, De altfel am şi programat o şedinţă de Birou Politic Naţional extins la mijlocul lunii octombrie, ocazie cu care vom discuta, împreună cu şefii de filială, cu europarlamentarii, cu parlamentarii noştri, cu primarii noştri, sigur, pe baza măsurătorilor despre care vă vorbesc, le realizăm în acest moment, care este opţiunea lor, a celor care decid la nivelul fiecărei organizaţii judeţene, structuri de partid, care este opţiunea lor pentru anul viitor", a mai spus Lucian Bode.



El a precizat că îşi va exprima poziţia în legătură cu acest subiect în discuţiile din şedinţele partidului, "dacă ele vor avea loc" şi pe baza informaţiilor primite din teritoriu.



"Contează mai puţin opţiunea lui X sau lui Y, contează foarte mult ce vrea majoritatea în partid", a concluzionat Bode.



Secretarul general al PNL a mai spus că este obligatoriu ca partidul să îşi propună nu numai să aibă un candidat la prezidenţiale, dar şi să câştige aceste alegeri.



"Este absolut firesc pentru un partid mare, un partid istoric cum este Partidul Naţional Liberal, să îşi propună de fiecare dată să câştige alegerile prezidenţiale, nu doar să aibă un candidat", a menţionat Bode, întrebat dacă, în acest moment, este obligatoriu ca PNL să aibă candidatul la prezidenţiale sau să aibă un candidat la prezidenţiale.



El a adăugat că este "puţin probabil" să se discute despre candidatul la prezidenţiale în luna noiembrie.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, cu ocazia unei vizite în judeţul Vrancea, că există discuţii privind posibilitatea unor candidaturi pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor.



Liderul PSD a afirmat că are o bună colaborare cu liberalii, dar a amintit şi despre o serie de probleme din trecut.



"Normal că există discuţii, facem politică. Eu cred că atât PSD, cât şi PNL au adus o stabilitate în România. N-aş vrea să vă reamintesc contextul când a intrat PSD la guvernare. Era plină criză socială şi era o incoerenţă guvernamentală acută, da? Ăsta este adevărul, nu vreau să-i deranjez sau să-i supăr pe colegii mei. (...) Lucrurile funcţionează, dar trebuie să spunem câteodată şi adevărul", a spus Marcel Ciolacu.



Întrebat dacă susţine varianta unui candidat comun PSD-PNL pentru alegerile prezidenţiale, prim-ministrul a răspuns: "Fac politică. (...) Eu aş merge şi la Comisia Europeană să avem candidat comun".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News