Protestele anti-restricții în România. Dr. Emilian Imbri, revoltă: Sunt hilare aceste manifestații. Nu sunt restricții, sunt măsuri

”Din cei care ies în stradă și luptă pentru drepturile lor - sunt hilare aceste manifestații - o parte din ei vă asigur că au trecut prin boală și că s-au vaccinat. Atunci sigur că îți permiți să ieși pentru că îți face bine o recreere de grup și spaima este greu de suportat singur.

Orice vaccin e bun. Ce nu am făcut în România este că nu am politizat vaccinurile. Am politizat tot, inclusiv pandemia. Dar vaccinurile sunt la fel și asigură la fel, pandemia atacă la fel, indiferent din ce zonă ești. Dacă ești lider politic, nu trebuie decât să înțelegi că pandemia este mai presus decât legea. Fiecare trebuie să accepte și să contribuie ca măsurile să fie respectate. Nu sunt restricții, sunt măsuri.", a spus medicul Emilian Imbri la RealitateaPlus, făcând referire la protestele anti-restricții organizate în acest weekend, în Capitală.

VEZI ȘI: Șoșoacă, protest împotriva măsurilor anti-COVID. Chirieac: Dacă USR a semănat vânt, România începe să culeagă furtuna