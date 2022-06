Proteste la Bruxelles: ”Carnea pe care o consumați în Europa este pătată cu sângele nostru indigen”

Acestea sunt cererile reprezentanților popoarelor indigene din Amazon, care au ajuns chiar sub clădirea Comisiei Europene pentru a cere o lege împotriva defrișărilor care să le recunoască drepturile specifice și să blocheze afacerile companiilor care importă ”produse pătate cu sânge autohton” pe piața europeană, potrivit Europa Today.

Acțiunea a fost promovată de Asociația Popoarelor Indigene din Brazilia (APIB) care s-au angajat în consolidarea unitară a mișcării comunităților locale, susținute de activiștii de mediu ai Extinction Rebellion.

”Ne dorim recunoașterea drepturilor popoarelor indigene în legea defrișărilor, care în momentul de față conține doar o referire generală la respectarea drepturilor omului, dar nimic concret despre noi”, subliniază membrii delegației, continuând:

”Este important să înțelegem că defrișarea este legată de încălcarea drepturilor omului, deoarece copacii nu supraviețuiesc singuri, ci există locuitori care îi protejează direct”.

Crimă brutală

Protestul coincide cu descoperirea cadavrelor fără viață ale jurnalistului britanic Dom Phillips, în vârstă de 57 de ani, și ale activistului indigen Bruno Pereira, în vârstă de 41 de ani, care au dispărut pe 5 iunie după o scurtă călătorie de-a lungul râului Itaquaí din vestul Braziliei.

Phillips făcea ultima etapă a unui reportaj pentru a scrie o carte despre dezvoltarea durabilă în Amazon, însoțit de Pereira. Cu toate acestea, barca lor nu a ajuns niciodată în Atalaia do Norte, așa cum era prevăzut în itinerariul lor, nu departe de granița braziliană cu Peru.

Au fost arestați doi suspecți

Potrivit rapoartelor de la BBC, Eduardo Fontes, șeful poliției regionale, a anunțat arestarea a doi suspecți: fraţii Amarildo şi Oseney da Costa de Oliveira. Unul dintre cei doi a mărturisit că i-a ucis. De asemenea, suspectul a informat anchetatorii despre locul unde se aflau cadavrele, alăturându-se anchetatorilor pentru a le recupera.

Aceasta este o zonă cunoscută sub numele de Lago do Preguiça, care se află la 1 oră și 40 de minute cu barca de orașul fluvial Atalaia do Norte și la aproximativ trei kilometri de o pădure deasă. Familiile lui Dom și Bruno au mulțumit public reprezentanților popoarelor indigene pentru participarea lor la căutarea cadavrelor și a dovezilor crimei.

Activiști in pericol

Crima a șocat o națiune, unde riscurile pentru cei care îndrăznesc să apere mediul brazilian și comunitățile indigene merg până la moarte. Acesta este un atac istoric care are loc sub președinția politicianului de extremă dreapta Jair Bolsonaro, acuzat că s-a înțeles cu multinaționalele care exploatează teritoriile pădurii.

Reglementări mai dure împotriva defrișărilor

Această afacere atroce are loc într-un moment deosebit de delicat al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Brazilia, având în vedere că în urmă cu doar câteva luni Comisia a propus un nou regulament de luptă împotriva defrișărilor, astfel încât produsele, precum carnea, cauciucul și soia să nu intre pe piața UE dacă sunt legate de eliminarea celui mai mare plămân verde de pe Pământ.

Liderii mișcării nu sunt pe deplin mulțumiți de regulamentul dezvoltat, cerând europarlamentarilor o serie de modificări ale regulilor și societății civile să exercite o presiune mai mare atât asupra guvernelor, cât și asupra companiilor care desfășoară afaceri în Brazilia.

Printre modificări, se numără necesitatea includerii în legislație a protecției pentru toată biomasa și nu numai pentru pădurea amazoniană, pentru a proteja alte tipuri de zone, precum zonele umede, care sunt la fel de importante pentru ecosistem.

”Suntem aici pentru a vă reamintim vouă și instituțiilor că avem nevoie de reguli suficient de puternice pentru a aplica efectiv și pentru a ne ajuta cu adevărat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News