Proteste în China. Casa Albă: Aceşti manifestanţi vorbesc de la sine

Preşedintele american Joe Biden "este informat continuu despre ceea ce se întâmplă, urmăreşte îndeaproape" evoluţia situaţiei a declarat luni un purtător de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, despre manifestaţiile din China, scrie AFP, citată de Agerpres.

"Casa Albă susţine dreptul la proteste paşnice", a mai declarat el presei, după manifestaţii de proporţii istorice în China împotriva restricţiilor sanitare şi pentru mai multă libertate.



John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională, un organism sub conducerea preşedintelui american, nu s-a pronunţat asupra fondului acestor revendicări: "Aceşti manifestanţi vorbesc de la sine".



Purtătorul de cuvânt a adăugat că "nimic (nu s-a schimbat) în dorinţa noastră de a menţine deschise canalele de comunicare" cu autorităţile chineze, la scurt timp după întâlnirea dintre Joe Biden şi omologul său chinez, Xi Jinping, în marja summitului G20 din Indonezia.

"Toată lumea are dreptul de a demonstra în mod paşnic"





Cei doi lideri, în cadrul unei întâlniri menite să demineze relaţiile care deveniseră foarte tensionate între cele două superputeri, au semnalat dorinţa de a relansa discuţiile în anumite domenii în care ar fi posibil să coopereze.



"Avem intenţia de a continua aceste discuţii", a spus John Kirby.



"Am spus de mult timp că toată lumea are dreptul de a demonstra în mod paşnic, aici, în Statele Unite, şi în întreaga lume", a declarat anterior un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.



"Aceasta include China", a spus el într-un comunicat.



Statele Unite consideră că vaccinarea, testele şi tratamentele sunt mai eficiente decât restricţiile stricte, a adăugat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei americane.



"Credem că va fi foarte dificil pentru China să limiteze virusul cu strategia lor zero Covid", a conchis el. "Va fi foarte greu să menţină izolările şi zero Covid", a adăugat diplomatul.



La sfârşitul săptămânii trecute, sute de persoane au ieşit în stradă în China în mai multe oraşe mari, printre care Shanghai şi Beijing, protestând împotriva izolării şi restricţiilor impuse de autorităţi pentru a lupta împotriva epidemiei de coronavirus. Prin dimensiunile sale teritoriale, această mobilizare pare a fi cea mai importantă după manifestaţiile pro-democraţie din 1989, reprimate în mod brutal.

