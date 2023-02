Propunere legislativă privind contractele de muncă part-time. Raluca Turcan: PNL consideră că munca trebuie încurajată, nu suprataxată

Raluca Turcan, deputat PNL, în temeiul prevederilor art.74 din Constituţia României, republicată, a înaintat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic – Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

La articolul 146, alineatele (56)-(59) se abrogă.

La articolul 146, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

La articolul 168, alineatul (61) se se modifică și va avea următorul cuprins:

(61)Prevederile art. 154 alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în mod corespunzător.

Expunere de motive

Potrivit art.56 alin.(2) din Constituția României ”(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.” Așadar, sistemul fiscal din România trebuie să fie nu numai constituțional, ci și proporțional și echitabil pentru toți cetățenii români, iar așezarea justă a sarcinii fiscale reprezintă un principiu constituțional deja consacrat în mai multe decizii ale Curții Constituționale a României.

Din păcate, prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale a fost introdusă o măsură fiscală profund inechitabilă – suprafiscalizarea contractelor de muncă cu timp parțial - care, cu numai câțiva ani în urmă, își demonstrase profunda ineficiență economică și fiscală: scăderea numărului de contracte de muncă cu timp parțial, creșterea evaziunii fiscale, creșterea muncii la negru, scăderea veniturilor bugetare din contribuții de asigurări și din impozitul pe veniturile salariale. Inițiatorul actului normativ, respectiv Ministerul Finanțelor, a fundamentat în mod eronat această măsură, prezumând apriori angajatorii/angajații ca fiind de rea-credință.

Din cauza efectelor negative produse în economie de supra-impozitarea contractelor de muncă cu timp parțial în economie, propunem ca baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări (sociale/de sănătate) datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, să fie reprezentată de venitul efectiv realizat și nu prin raportare la salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări. Prevederile art. 146 alin. (56)-(59) au produse deja efecte negative asupra pieței muncii din România, materializate prin încetarea a zeci de mii de contracte de muncă cu timp parțial. Așadar, impactul bugetar al prezentei legi va fi unul semnificativ pozitiv, în condițiile în care se estimează o revigorare a înregistrării de noi contracte de muncă part-time (cu timp parțial) și o reducere semnificativă a muncii la negru. Astfel, impactul bugetar va fi pozitiv atât pe componenta de venituri (creșterea încasărilor din contribuții de asigurări și impozit pe salarii), cât și pe componenta cheltuieli (diminuarea cheltuielilor de asistență socială).

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

Raluca Turcan, mesaj

Raluca Turcan, deputat PNL și inițiator al proiectului, a precizat:

„Am depus un proiect de lege prin care se renunță la suprataxarea contractelor part-time. Sute de mii de oameni sunt afectati de prevederile actualei Legi si prin aceasta initiativa situația lor se poate îndrepta, multe contracte de munca vor fi scoase din economia subterană si încasările la bugetul consolidat vor crește iar presiunea socială a asistentei sociale va scădea.

PNL consideră ca munca trebuie incurajata și nu suprataxata. Este foarte important sa susținem România care muncește. Atunci cand ceva nu merge trebuie sa avem inteligenta si flexibilitatea sa admitem si sa corectam, de aceea PNL pledează pentru un stat coerent si eficient care respecta muncă si combate munca la negru. Modul in care sunt taxate in prezent contractele cu timp parțial creaza o mare inechitate si este o masura profund injusta.

Este o nedreptate sa taxezi un angajat care lucrează doar cateva ore pe zi la un număr de ore pentru care el nu munceste, deci practic este nedrepta sa suprataxezi un ungajat care lucrează doar cateva ore pe zi. Ministerul de Finanțe și-a propus impozitarea supra taxarea contractelor part -time, colectarea mai multor bani la buget. Rezultatul este contrar, munca la negru crește si romanii care lucreaza pe bani puțini sunt cei mai afectati. Masura și-a mai demonstrat inefcienta si in urma cu cativa ani.

La momentul introducerii acestei măsuri a fost invocat argumentul aducerii mai multor bani la buget, însă într-un stat in care funcționează perfect instituțiile de control trebuie sa combata munca la negru si de asemenea sa nu fie penalizati oamneii care muncesc corect doar cateva ore pe zi.

Din cauza efectelor negative produse de aceasta lege aflată in vigoare, de suprataxare a contractelor part-time, noi propunem ca baza de calcul la contribuțiile sociale sa nu mai fie calculata la nivelul salariului minim brut pe economie ci sa fie calculata efectiv pe venitul realizat.

Revigorarea înregistrării de contracte de munca part time si reducerea semnificativa a muncii la negru reprezinta efectele aceste initiative. impactul bugetar va fi unul pozitiv pentru ca va creste atat colectarea si încasarea la bugetul statului si de asemenea vor fi reduse cheltuielile pentru asistența socială. De aceasta Lege sunt in momentul de fata sunt loviți sute de mii de oameni care raman fara asigurari sociale, de sanatate si contribuții la pensii pentru ca au ajuns sa lucreze la negru, sistemul fiind impovarator pentru cei care ii angajeaza. aceasta initiativa va intra in dezbatere si sper sa primeasca cat mai curan d votul Parlamentului României.

In același timp depunem o nouă initiativa legislativa de sprijinire a copiilor cu părinți la munca in strainatate, mai exact propunem un plan național pentru copiii care au părinții la munca in strainatate.

În momentul de față, există în România, aproximativ 160 de mii de copii cu părinți la muncă în străinătate. Prin acest proiect dorim să dăm dreptul instituțiilor publice, școlilor, spitalelor, ONG-urilor, cultelor religioase, să atragă finanțări europene și să deruleze programe speciale pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Sunt disponibili aproximativ 150 de milioane de euro din Programele Operaționale 2021 – 2027. Ne propunem un minimum de 20 de mii de copii care să fie sprijiniți prin acest plan de ajutorare a copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate.

Idea acestui proiect a plecat de la o nevoie reală și, așa cum spuneam, există în evidențele ANPDCA, aproximativ 150 de mii de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate iar în alte statistici, cifra acestora este mai mică.

Cu alte cuvinte, nici măcar nu se știe numărul exact al acestor copii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Sunt copii care scapă de pe radarul autorităților și care au nevoie de măsuri integrate de sprijin, de un plan național ci nu doar de un program pilot care să funcționeze într-o anumită parte a țării.

Când eram vicepremier, împreună cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, am dezvoltat o axă de finanțare pentru sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,. Aceasta a produs efecte notabile în privința reducerii abandonului școlar, în privința scoaterii din autoizolare și de remediere a unor afecțiuni emoționale și comportamentale pe care acești copii le au.

Dar nu este suficient un program pilot, acest plan trebuie să se deruleze la nivelul întregii țări. De aceea, prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială,îndemnăm și favorizăm autoritățile locale, atât publice cât și entități private, să atragă fonduri pentru sprijinirea acestor copii.

Măsurile remediale sunt de diferite tipuri și copiilor care au părinți plecați la muncă în străinătate trebuie să li se garanteze și să li se ofere dreptul la educație, dreptul la opinie și participare, dreptul la timp liber, joc și activități culturale și dreptul la nediscriminare și incluziune socială.

De multe ori vorbim despre copii care nu au neapărat privațiuni materiale ci au afecțiuni de dezvoltare personală și de asemenea, beneficiarii în grija cărora aceștia se află, trebuie și ei îndrumați și ghidați astfel încât acești copii să fie puși pe o direcție sănătoasă de dezvoltare personală.

Practic, serviciile suport care pot fi oferite acestor copii, țin de activități recreative, de socializare, evaluare, consiliere vocațională, suport material pentru servicii educaționale de calitate, de la recgizite școlare și masă caldă, acolo unde nu există, programe de educație parentală și consiliere, crearea unor rețele locale de oferire punctuală de servicii inter-instituționale și, de asemenea, nu mai puțin important, este să fie accesate și studii care să ofere o diagnoză exactă, precisă a existenței acestor copii.

Vă spuneam că vorbim de aproximativ 150 de mii de copii și dintre aceștia 20 de mii de copii, în momentul acesta, pe cifrele existente la nivelul anului 2020, au ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Cei care au grijă de ei nu știu ce servicii pot să acceseze, de furnizare de asistență socială sau chiar de asistență juridică.

Am speranța că această inițiativă va trece în cel mai scurt timp de votul din Parlament și prin ea să țintim un prim segment de copii, un minimum de 20 de mii de copii, care au părinții plecați la muncă în străinătate. Aceștia sunt copii care merită să se dezvolte echilibrat, în toate aspectele evoluției lor, chiar dacă nu beneficiază de sprijinul părinților care au plecat să obțină niște venituri mai bune în alte țări“, a spus deputatul PNL Raluca Turcan.

