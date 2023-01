Propagandistul lui Putin îndeamnă Kremlinul să bombardeze Germania, după decizia de a livra tancuri Ucrainei. De ce Rusia "a intrat în panică" - Video

Guvernul german a anunţat miercuri că va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2. Guvernul german a adăugat de asemenea că va emite permisele corespunzătoare de transfer pentru ţările partenere care vor să transfere rapid tancuri Leopard 2 din stocurile lor pentru Ucraina. Informațiile privind acest subiect circulau încă de ieri.

Auzind această știre peste noapte, mass-media de stat rusă a reacționat cu furie, scrie Sky News. Prezentatorul Vladimir Soloviov, cunoscut și drept propagandistul lui Vladimir Putin, a îndemnat Kremlinul să bombardeze Germania ca răspuns la această decizie de a livra tancuri Ucrainei. Francis Scarr, care relatează la televiziunea de stat rusă pentru BBC, a postat un clip pe rețelele de socializare, în care apare discursul prezentatorului rus.



"Cred că ar trebui să trimitem un semnal clar că noi considerăm Germania o parte a conflictului și apariția tancurilor germane înseamnă clar că vom considera teritoriul Germaniei, bazele militare și altele, ținte legitime. NATO vrea să lupte și a în mod viclean să spună că nu luptă, nu va fi așa ceva. Și Pistorius va intra în istorie ca fiind unul dintre cretinii care au adus la aceea că teritoriul Germaniei a ajuns în zona luptelor directe, și Sholz, și Baerbock", a spus Soloviov la televiziunea de stat.

Solovyov reacts to media reports that Olaf Scholz has decided to send Leopard 2 tanks to Ukraine



He urges Russia to carry out strikes on Germany so that Germans "know which new Nazi leaders they've raised and brought to power"



"You European Pharisees, you Nazi scumbags!" pic.twitter.com/FmSBTAkyY1