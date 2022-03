Propagandă la Teatrul Național. Marius Manole îl apără pe Mircea Rusu: Sunt conștient că acest mesaj va atrage foarte multă antipatie. Îmi asum

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a anunțat că a trimis Corpul de control la Teatrul Naţional Bucureşti, după distribuirea unei publicații în sală. Romașcanu şi-a schimbat imaginea de cover a contului de Facebook cu cea a Sălii Mari a TNB, cu mesajul: „Nu putem tolera ca o instituţie-simbol de cultură a României (şi nicio instituţie a Ministerului Culturii) să devină spaţiul de propagare a unor materiale private, indiferent de conţinutul lor, cu atât mai mult a unor materiale care ar putea face propagandă unor interese străine României”.

Actorul Marius Manole a spus că actualul director, Mircea Rusu, nu are de ce să fie dat afară după această acțiune

„Sunt Marius Manole, actor la Teatrul National din Bucuresti. Sunt aici de 20 de ani si cred ca orice director ar veni nu prea are ce sa-mi faca. Deci nu am avut si nu am nevoie sa fiu in gratiile nimanui. Spun de la inceput ca sunt constient ca acest post va atrage foarte multa antipatie. Imi asum, asa cum mi-am asumat scandalul cu fostul director Ion Caramitru (care, intre noi fie vorba, era mult mai puternic decat actualul director interimar). Bun, acestea fiind spuse…

Eu credeam ca un director de teatru trebuie sa aiba grija ca pe timpul mandatului sau sa se lucreze, sa se monteze spectacole, actorii teatrului sa isi faca meseria. In acest moment in National se repeta 6 spectacole si urmeaza sa intre in repetitii inca 3. Aproape toti actorii teatrului sunt prinsi in distributiile astea. De cand sunt in teatru nu s-a mai intamplat asta. E prima oara cand vin la repetitii si ma intalnesc pe holurile teatrului cu colegi pe care nu i-am vazut de ani de zile. Au si ei repetii. Bugetul e mult mai mic ca in alti ani. Si totusi e prima data dupa ani buni cand in teatru se lucreaza la capacitate maxima.

Faptul ca directorul teatrului nu vrea sa se implice in activitatile civice pe care o parte din trupa i le cere nu cred ca trebuie sa atârne la judecata prestatiei lui ca director. Nu cred ca intra in fisa postului.

Faptul ca Dan Puric (cu al carui discurs nu sunt de acord) a fost lasat sa vorbeasca de ziua teatrului, da, poate fi o greseala. Din cate stiu Mircea Rusu i-a cerut ca niciun moment sa nu vorbesca despre altceva decat despre teatru. Ceea ce a facut. Bine sau rau, nu stiu, n-am fost acolo, nu pot judeca.

Cum au ajuns ziarele acelea pe scaune, cum au intrat in teatru, cine le-a pus, asta urmeaza sa stabileasca ancheta care a inceput azi la initiativa ministrului.

Faptul ca ministrul nu a luat decizia sa-l demita pe Mircea Rusu mi se pare foarte corect. Punem cazul in care eu care vreau sa-i fac un rau directorului intru in teatru si pun foile alea pe scaun. E posibil? E.

Ce nu inteleg e de ce directorul care era de fata nu a fost curios sa vada ce citeste o sala de 500 de locuri. Asta mi se pare o intrebare de pus.

Repet, n-am niciun interes. Dupa perioada in care ne-am opus lui Caramitru, cu care ne-am certat doar pe activitatea artistica a teatrului, nu ma mai intereseaza lumea teatrala din Romania. Incerc sa fac ce pot mai bine pe scena. Totusi mi se pare absurd felul in care se concerteaza inlaturarea acestui director care nu a apucat sa faca vreun fel de greseala in ceea ce priveste activitatea artistica. Dimpotriva”, a transmis Marius Manole.

Noul scandal de la Teatrul Național București a izbucnit după ce materiale de propagandă rusă și antieuropeană au fost distribuite în timpul unui spectacol al lui Dan Puric. Este vorba despre o publicație - acuzată ca fiind de propagandă extremistă - care a fost împărțită publicului la Sala Studio la spectacolul de duminică al lui Dan Puric.

