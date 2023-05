Prof. univ. dr. Miroiu: Făceam meditații pe găini, smântână, brânză, ouă. Mai știți categorie profesională - cu studii superioare și răspundere directă foarte mare - la fel de batjocorită?

Când a intrat în învățământ, adică în 1978, avea 1.820 lei salariu. Nici atunci și nici acum, un profesor nu putea și nu poate trăi din salariul pe care îl are din educație.

„Când am întrat în învățământ (1978) aveam 1.820 lei pe luna. În concediul de maternitate (survenit la câteva luni după) am avut 850 de lei. De netrăit. Nu mai vorbesc de copil. Am plecat la părinți la Hunedoara, altfel nu supraviețuiam. Soțul avea aceleași condiții salariale. Doi faliți amărâți. Când copilul a împlinit 4 săptămâni am început să dau meditații pe: găini, smântână, brânză, ouă. În anii 80 am continuat să supraviețuim din meditații (la Drept), mai ales pe produse.

Pe scurt, experiența noastră profesorală la liceu a fost crunt de muncită. Doar ca să trăim. Îmi e silă de guvernarea comunistă, de cea de tranziție și de cea actuală. Au tratat și trădează învățătorii și profesorii ca pe niște presuri de șters pe picioare. Mai știți categorie profesională - cu studii superioare și raspundere directă foarte mare - la fel de batjocorită?”, a scris Mihaela Miroiu pe Facebook.

Mihaela Miroiu este o teoreticiană și militantă feministă din România. Este profesoară universitară la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), conducătoare de doctorat în Științe Politice și predă cursurile Ideologii politice actuale, Etica în relații internaționale, Teorii politice feministe. Interesele sale de cercetare vizează teorii politice, cu accent asupra teoriilor politice feministe, Etică politică, ideologii politice actuale și politici de gen.

Ea s-a implicat, prin diverse contribuții instituționale, civice și mediatice pentru dezvoltarea filosofiei, științelor politice și a democratizării în România. A fost decană a Facultății de Științe Politice din SNSPA între 1997-2001, a inițiat primul program doctoral de Științe Politice din România în 2000. A inițiat primele cursuri de teorii feministe: în 1994, cursul de filosofie feministă la Universitatea București, Facultatea de Filosofie și a primului masterat de Studii de gen din România în 1998. În 2001 a inițiat și a coordonat prima colecție de Studii de gen din țară, la Editura Polirom. De asemenea, a contribuit la transformarea națională a curriculum-ului de Științe Politice conform cerințelor Bologna (CNEAA) și la evaluarea și dezvoltarea instituțională a Științelor politice în calitate de expertă a comisiei de specialitate din CNEAA în 1997. A fost membră a comisiei de specialitate din CNATDCUîntre 1999-2003 și vicepreședintă a Comisiei de Științe sociale, președintă a Comisiei de Științe Politice, Juridice, Economice și Administrative, CNATDCU, 2011-2012. A contribuit la inițierea organizațiilor nonguvernamentale: Societatea de Studii Feministe AnA și Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen, FILIA. A colaborat alături de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și cu politicieni, parlamentari, comisii parlamentare și a oferit consiliere pentru politici de egalitate de șanse și politici de educație pentru partidele politice.

