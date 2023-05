Grevă profesori 2023. Ana Măiță: Voi pleca în concediu orice ar fi. Putem da examen la anul, nu am o problemă să țin copilul un an pe tușă. Și încurajez toți părinții să facă la fel

Profesorii au inițiat zilele trecute un demers civic important și necesar pentru a atrage atenția statului asupra unei probleme vechi și mereu nerezolvate din sistemul de Educație românesc: subfinanțarea cronică. Salariile profesorilor, cărora le pretindem altminteri cu toții să ne formeze corect și competent copiii, sunt mici și insuficiente pentru a asigura o viață decentă. Salarizarea corectă este în acest caz și un act de respect pentru o profesie de care depinde viitorul tuturor, iar menținerea situației curente vădește lipsa de considerație din partea politicului autohton.

Politicienii sunt cei care trebuie în acest moment să rezolve situația pe care tot ei au creat-o, subfinanțând cronic Educația și actorii ei principali, profesorii, timp de 30 de ani. Ei trebuie să ofere profesorilor de urgență o rezolvare corectă și concretă a revendicărilor, astfel incat sa nu se ajungă la amânarea examenelor.

Subfinanțarea generală a educației creează un mediu axat pe supraviețuire, care împiedică progresul, subminează învățarea și creativitatea, și, în plus, permite șantajarea beneficiarului, nevoit să compenseze cu fonduri proprii, private, lipsurile unui sistem care ar trebui să fie gratuit și accesibil la aceeași calitate pentru toți, indiferent de capacitatea financiară.

Dacă greva profesorilor afectează copiii țării, singurii vinovați sunt decidenții

Consecințele lipsei de acțiune corectă a statului la revendicările justificate ale profesorilor sunt multiple și afectează toate păturile sociale. Spre exemplu, în rural, unde lipsa transportului este o problemă încă nerezolvată, copiii vor fi nevoiți să meargă kilometri întregi pe caniculă la școală pentru încheierea amânată a mediilor. Multe familii vor fi nevoite să piardă banii de concedii, care se rezervă cu mult timp în avans pentru a obține prețuri accesibile, astfel încât mulți vor fi nevoiți să renunțe complet la vacanță. Liceenii care ratează, din cauza inacțiunii statului, susținerea la timp a bacalaureatului, pierd posibilitatea de a opta pentru o facultate din afara țării. Cursul normal al vieții unei națiuni întregi se poate schimba radical din cauză că statul amână sau refuză să soluționeze situația.

Așa cum Parlamentul României a fost capabil să adopte rapid noua lege în plină criză a Educației, dacă într-adevăr le pasă de viitorul copiilor și al țării, politicienii trebuie să se mobilizeze și să soluționeze cererile justificate ale unuia dintre cele mai importante corpuri profesionale din țară.

Nu putem pretinde o educație de calitate de la oameni plătiți prost, care au grija zilei de mâine și care devin astfel nevoiți, pentru a-și asigura un trai decent, să își sacrifice timpul liber și onestitatea cetățenească făcând meditații la negru.

Vrem salarii mari pentru profesori și considerăm că este un început firesc pentru a obține în viitor garanția calității învățământului, corectitudine și dedicare din partea acestora.

Cerem, alături de profesori, rezolvarea revendicărilor acestora și subliniem că sub nicio formă nu trebuie ca elevii să suporte acum consecințele a 30 de ani de nepăsare politică. Nu este vina lor, nu este vina profesorilor, este responsabilitatea statului, a transmis FePAL.

Andra Berceanu, director executiv, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România (FePAL):

Copiii și familiile lor nu trebuie să sufere pentru că statul a adus profesorii în acest punct. Nu ne lăsăm dezbinați, părinții cu profesorii nu pot fi în conflict. Iar părinții ne-au adus la cunoștință că vor pleca în concedii orice ar fi. Mie mi-au scris mulți, și sunt deciși să protesteze așa, mai ales cei ai căror copii nu au examene și nu vor să piardă concediile programate pentru care au agonisit un an de zile. Situația școlară trebuie să se încheie conform calendarului cunoscut și trebuie să se respecte datele examenelor, iar decidenții trebuie să-și asume responsabilitatea și să asigure asta și să soluționeze revendicările profesorilor în timp util.

Ana Măiță, președintă, Asociația Mame pentru Mame:

Personal, voi pleca în concediu planificat ORICE AR FI. Nu permit unui stat incompetent să îmi strice bruma de bucurie pe care o pot asigura copiilor mei. Putem da examen la anul, nu am o problemă să țin copilul un an pe tușă. Și încurajez TOȚI părinții aflați în această situație să facă la fel. Nu mai trebuie sa permitem acestor incompetenți să ne țină prizonieri în politicile lor falimentare. Sunt incapabili să ne asigure un MINIM de predictibilitate pentru noi și pentru copiii noștri. Nu le voi permite sa îmi răpească și picul de predictibilitate pe care eu, prin puterile proprii, o pot dărui copiilor mei: să mergem la mare. Deci vom merge la mare exact când am planificat și vom sta exact cât am planificat și am sperat și visat toată toamna, iarna și primăvara.

Alina Voinea, președintă, Asociația SUPRA:

Subfinanțarea sistemului este la noi politică de stat. Statul nostru ar face orice să nu dea salarii profesorilor, să nu aloce resurse școlilor, pe cât posibil să nu dea nimic, dar să se laude cu olimpici, în timp ce spre jumătate din populație nu poate înțelege corect un text. Salariile profesorilor sunt un bun punct de plecare pentru a rezolva problema asta. Statul a cauzat greva, statul să o rezolve.

