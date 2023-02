Întrebată dacă stereotipul „germanului perfect” are legătură cu realitatea de acolo, Viorica Robina a declarat:

„Și nemții sunt oameni. Eu îi cunoșteam, înainte să vin în Germania, numai din filme și din cărțile de istorie. Mai auzisem despre ei și de la bunicul meu, Dumnezeu să îl ierte, care a luptat în al Doilea Război Mondial, prima dată alături de ei, iar apoi împotriva lor. Știam că sunt oameni prietenoși, că sunt oameni harnici, punctuali. Avea bunicul, așa, o vorbă: „ăsta e lucru de neamț”", a spus ea.

Aceasta a precizat cum a fost procesul ei de adaptare la noua țară și care sunt obstacolele pe care românii le întâmpină cel mai des:

„Soțul meu avea neamuri aici, iar după ce am împlinit 5 ani de căsătorie am primit cetățenia germană. Pot să spun că eu am avut anumite facilități când am venit aici, fiind deja o nemțoaică care nu știa să vorbească limba germană. Cu toate acestea, am primit de lucru, am primit școlarizări, pe care statul german mi le-a plătit.

Până în 2017, eu nu prea am avut legături cu românii din Germania, fiind deja aici de vreo 22 de ani. Eu sunt instructor auto și profesor de legislație rutieră germană, cu 3 școli de șoferi, propriile mele școli. Nu prea am avut români la cursuri, dar în 2017, când într-o oră de condus priveam pe cineva afară și mă întrebam „în curând vei avea 50 de ani, oare asta este viața ta?”. Așa am decis să intru în comunitatea de români și moldoveni și văd cât de grea este integrarea lor, în comparație cu a mea și cât de greu le este dacă nu cunosc limba germană.

Limba este principalul obstacol și este baza unei vieți mai bune. În 2017, fiind instructor auto și profesor, am început să fac live-uri și să postez pentru a susține comunitatea. Al doilea obstacol este mentalitatea românilor, pe care trebuie să și-o schimbe; trebuie să iasă din această bulă. De multe ori vin, primesc un loc de muncă bun, dar nu se țin de el. Pe românește, depinde de nivelul lor de educație, care de multe ori este scăzut, mai ales la oamenii între 28 și 40 de ani. Îi văd pentru că ei sunt momentan clienții mei”, a mai declarat Viorica Robina, antreprenor.

Vezi întreaga emisiune aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News