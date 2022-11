Primul român laureat Nobel, omagiat de Universitatea Carol Davila. Expoziție permanentă în Palatul Facultății de Medicină

Respectând dorința testamentară a marelui cercetător româno-american, descendenții acestuia au donat universității noastre toate distincțiile conferite Domniei Sale în peste 60 de ani de prodigioasă carieră, pentru a putea fi vizionate în fiecare zi de studenții și cadrele didactice din Facultatea de Medicină, motivându-i și încurajându-i să persevereze pe calea cercetării științifice medicale.

„Dacă ilustrul doctor Carol Davila a întemeiat această frumoasă Universitate, punând totodată bazele școlii moderne de medicină în România, profesorul George Emil Palade a contribuit decisiv la consolidarea acestora, așezându-le pe harta mondială a medicinei într-un corolar al performanței academice și care, începând din această lună, se va oglindi în expoziția permanentă realizată în UMF Carol Davila și care va găzdui toate disticțiile conferite savantului pe parcursul întregii sale cariere profesionale” a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga.

Replica fidelă a Premiului Nobel, din argint placat cu aur

Replica fidelă a medaliei Premiului Nobel atribuită marelui savant, a fost executată din argint placat cu aur de către compania Svenska Medalj AB, producător oficial al medaliilor originale pentru Fundația Nobel din anul 2012. Această replică a fost comandată de Fundația Nobel pentru a fi expusă la Facultatea de Medicină din cadrul UMFCD. Alături de respectiva medalie poate fi văzută o copie printată color a diplomei Premiului Nobel. În afara acestor două obiecte (replică și copie) toate celelalte exponate sunt originale.

Colecție valoroasă și unică la nivel național

Expoziția Permanentă este organizată în Sala Daniel Danielopolu a Bibliotecii UMFCD și cuprinde peste o sută de obiecte care, per ansamblu, constituie o colecție valoroasă și unică la nivel național de premii acordate pentru performanțe excepționale în cercetarea științifică medicală.

Astfel, dintre aceste exponate putem menționa replica din argint placat cu aur a medaliei Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, premiu pe care George Emil Palade l-a primit în 1974 împreună cu Albert Claude și Christian de Duve, Premiul Albert Lasker primit în 1966 (supranumit „Nobelul american”), colanul și diploma Academiei Pontificale de Științe primite în 1975, diploma Foreign Member of the Royal Society primită în 1984, diploma și medalia The National Medal of Science acordate în 1986 de președintele S.U.A. Ronald Reagan, diploma de acordare a Medaliei Schleiden de către Academia Germană a Naturaliștilor Leopoldina în 1985, diploma premiului Fundației Passano primit în 1964, diploma premiului T. Duckett Jones primit în 1966, diploma premiului Louisa Gross Horwitz primit în 1970, medalia premiului Dickson primit în 1971, diploma și medalia premiului The American College of Physicians primit în 1979, premiul Societății Americane de Microscopie Electronică primit în 1980, premiul The First Annual Raymond C. Truex Ph. D. Distinguished Lecturer primit în 1980, medalia premiului Edmund B. Wilson primit în 1981, diploma premiului The Gairdner Foundation Special Award of Merit primit în 1967, diploma premiului The Samuel Weiner Distinguished Visitor primit în 1979, premiul Special Lecture at The Annual Meeting of the Japanese Association of Anatomists primit în 1966, premiul The Lee Kuan Yew Distinguished Visitor primit în 1988, medalia premiului The Golden Plate primit de la American Academy of Achievement în 1975, medalia Cartwright Lectureship primită în 1985, medalia The Hudson Hoagland Society primită în 1986, medalia The Memorial Sloan Kettering for Outstanding Contributions to Biomedical Research primită în 1990. De asemenea pot fi vizionate Ordinul Național "Steaua României" în Grad de Mare Cruce primit în anul 2000 precum și Ordinul Național "Steaua Romaniei" în Grad de Colan, cea mai importantă decorație românească, conferită lui George Emil Palade în 2007.

