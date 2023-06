Prima coliziune între Trump și DeSantis, dar cu mânuși. Marile diferențe dintre ei și un scenariu surpriză pentru confruntarea cu Joe Biden din 2024

Pentru a înțelege modul în care republicanii își aleg candidatul care va lupta pentru Casa Albă trebuie menționat că sistemul electoral american al așa-numitelor alegeri primare prevede ca cetățenii americani înregistrați în bazele de date electorale ca republicani - în SUA nu există conceptul de membru de partid - să își aleagă favoritul în baza campaniilor electorale și a dezbaterilor. Candidatul care obține cei mai mulți electori în cele 50 de state ale SUA va fi desemnat prezidențiabil.

Desigur, nu candidează doar Donald Trump și Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida. Alte nume grele republicane vor intra în cursă, precum Tim Scott sau Nikki Haley, dar se pregătește și Mike Pence, fostul vicepreședinte din mandatul lui Donald Trump.

Donald Trump e însă marele favorit, urmat de Ron DeSantis. Sondajele efectuate - însă înainte de anunțarea candidaturii oficiale a lui DeSantis într-un dialog cu Elon Musk - îl dădeau mare favorit pe Donald Trump, la o diferență confortabilă față de DeSantis. S-a demonstrat însă de mult prea multe ori că cel mai bun sondaj e votul. Chiar și sondajele din 2016 când Trump a spulberat la alegerile primare republicane au fost departe de a indica un asemenea rezultat.

Săptămâna aceasta în statul american Iowa Donald Trump și Ron DeSantis, cândva apropiați, au avut prima confruntare. Iowa va fi printre primele care vor vota la primare, importanța statului fiind mai degrabă psihologică, de trambulină electorală. Ca un element de can-can la primarele democraților niciun candidat care a câștigat Iowa din 2000 încoace nu a pierdut nominalizarea partidului pentru prezidențiale.

Primul care a „lovit” a fost Trump. Echipa sa de campanie s-a lansat într-un atac la adresa guvernatorului din Florida, inclusiv asupra modului în care acesta a gestionat pandemia. Au fost difuzate de asemenea spoturi pe posturile de televiziune din Iowa în care DeSantis era acuzat că va majora taxele, un subiect sensibil în electoratul republican.

Ron DeSantis, noua „vedetă” a Fox a răspuns tot în Iowa, amintind că în urmă cu doar șase luni fostul președinte american își declara public susținerea pentru el, inclusiv pentru modul în care actualul guvernator de Florida a gestionat pandemia. Ulterior a comentat ironic spre deliciul publicului: Trump obișnuia să spună cât de grozavă e Florida. Vă bateți joc de mine? Întreaga lui familie s-a mutat în Florida în timpul mandatului meu.

Trump și DeSantis, asemănători, dar atât de diferiți. De ce DeSantis pleacă cu șansa a doua împotriva lui Trump, dar paradoxal are șanse mai mari să-l învingă pe Joe Biden

Niciunul nu s-a lansat în campanii furibunde și acuze împotriva celuilalt însă. DeSantis, în vârstă de doar 44 de ani, e conștient de susținerea masivă pe care Trump o are în rândul electoratului radical de dreapta pe care nu doar că nu trebuie să și-l antagonizeze, dar din care e nevoit să rupă pentru a câștiga primarele. De partea cealaltă Trump e conștient de pericolul care vine din Florida și suflul nou care îl împinge pe tânărul său contracandidat, nu de mult aliat.

Din perspectivă ideologică și viziune politică cei doi sunt apropiați. Pe plan intern politicile privind minoritățile sexuale, micșorare de taxe și problema migrației, dar și ultraconservatorismul ideologic - DeSantis a interzis în Florida avortul de la o vârstă a sarcinii de șase săptămâni -, mai degrabă îi unesc decât dezbină. Pe plan extern viziuni asemănătoare se regăsesc și în dosare grele precum războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Orientul Mijlociu, dar și confruntarea pentru supremația globală cu China. Doar în chestiunea problemei climatice viziunea lui DeSantis e maleabilă.

Însă asemănările se opresc aici. În comparație cu Trump, fost democrat actualmente republican și identificat ca om anti-sistem, postură din care a și învins-o pe Hillary Clinton în 2016, DeSantis e un produs al politicii americane. Față de DeSantis, fostul președinte nu a câștigat niciodată votul popular.

Deși cu viziuni politice asemănătoare, Ron DeSantis nu s-a angajat niciodată în în atacuri misogine, atacuri la persoană și lovituri sub centură, strategie care l-a făcut pe Trump atât de savuros pentru publicul larg. Tocmai această eleganță îl face periculos și de ea se teme tabăra democrată. Lipsit de charisma lui Trump, DeSantis punctează la capitolul vârstei. În contextul crizei de leadership de la nivelul establishmentului politic american, DeSantis mai tânăr cu trei decenii decât Trump și Biden, poate fi atrăgător pentru o parte a electoratului care se află în căutarea unui suflu nou.

Marele său dezavantaj însă e că momentan Ron DeSantis e un om politic „local”, el se află în plin proces de a trece granițele Floridei și în celelalte 49 de state ale SUA, în ceea ce privește cetățeanul american pentru care politica e departe de a domina agenda zilnică.

Photo source: Ron DeSantis @OfficialFacebook

Pornind de la idea că multele dosare în care e implicat Trump nu îi vor bloca cursa în alegerile primare republicane, ne putem aștepta ca în următoarele luni Trump să își recalibreze atacurile la persoană către alți candidați republicani, evitând o coliziune directă cu DeSantis și continuând atacurile cu mantă și cu mânuși. Ambii sunt conștienți că au nevoie de voturile celuilalt electorat.

Paradoxul este că deși lui DeSantis îi va fi mai dificil să-l învingă pe Trump în alegerile primare, actualul guvernator de Florida are o șansă mai mare decât fostul președinte în 2024 împotriva lui Joe Biden, în contextul în care are capacitatea de a „mușca” mult mai mult din bazinul electoral democrat și mai ales din electoratul neutru. În privința lui Trump divizarea e profundă, tertium non datur: Ori ești cu Trump, ori împotriva lui.

Experții democrați știu asta. Dar bântuiți de fantoma lui Trump, ar mai risca azi vreodată un democrat un alt mandat prezidențial al lui Donald Trump în cazul în care ar fi puși să aleagă între Trump și DeSantis?

Însă tocmai această strategie de a evita o confruntare directă cu DeSantis ar putea deschide calea unui scenariu care i-ar mări substanțial șansele lui Trump în 2024 dacă va câștiga primarele republicane: Un tandem Trump președinte - DeSantis vicepreședinte, care ar putea fi o trambulină pentru tânărul guvernator de Florida în perspectiva alegerilor din 2028. Iar alegerea de către învingătorul din primare a vicepreședintelui din rândul foștilor lui contracandidați e o practică des întâlnită în peisajul politic american. S-a întâmplat și în cazul Joe Biden - Kamala Harris.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News