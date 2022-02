Previziune COVID-19. Dispare Omicron, dar revine Delta, spune un expert ieșean

Prof.dr. Cristian Apetrei, absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi (UMF), specialist în boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, a prezentat rezultatul studiului publicat în prestigioasa revistă The New England Journal of Medicine. Conform studiului, teoria patogenităţii mai reduse a tulpinii Omicron a fost confirmată, dar doar parţial. Profesorul atrage atenţia că rezultatele acestui studiu pot fi coroborate cu declaraţiile oamenilor de ştiinţă încă de la apariţia Omicron: nu trebuie să "clamăm fericirea absolută de a fi expuşi la virus", scrie Ziarul de Iași.

"Omicron se deosebeşte de variantele precedente prin aceea că a survenit în populaţii mult mai bine imunizate fie prin vaccinare, fie prin valurile anterioare. Omicron aduce ca noutate o abilitate excelentă de a reinfecta/infecta vaccinaţi (deci o excelentă capacitate de evaziune imună). Dacă sunt considerate studiile comparative bine desenate, în care pacienţii care au făcut primoinfecţie cu Delta sunt comparaţi cu pacienţii fără imunitate prealabilă care au făcut primoinfecţie cu Omicron, riscul de spitalizare după infecţia cu Omicron este doar puţin mai mic comparativ cu Delta (75% din riscul Delta)", a explicat prof.dr. Cristian Apetrei.

Imunitatea existentă a împiedicat formele grave

Practic, explicaţia pentru care numărul internărilor în valul V a fost mic peste tot în lume vine nu doar de la faptul că Omicron este mai puţin periculoasă, ci şi din cauza faptului că mulţi dintre cei care s-au infectat aveau o imunitate deja-formată care au împiedicat dezvoltarea formelor grave. Profesorul Apetrei spune şi că una dintre cele mai importante concluzii ale studiului spune că virusurile nu evoluează inevitabil spre o atenuare a virulenţei, a riscului de a dezvolta forme grave, ci pur şi simplu în evoluţie se dezvoltă cele care se multiplică mai puternic. Spre avantajul întregii omeniri, tulpina Omicron se multiplică mai repede, dar nu este mai virulentă.

"Am tot încercat să spun că nu este inevitabil ca evoluţia pandemiei să se facă spre atenuarea patogenicităţii. Per ansamblu, studiul sugerează că n-am ieşit încă din pădure. Mă tem că Omicron se va stinge rapid pentru că arde populaţiile mult prea repede", a precizat prof.dr. Cristian Apetrei. Conform acestuia, viteza de răspândire a tulpinii Omicron poate duce la faptul că aceasta va dispărea, într-adevăr, mai repede, dar cum Delta încă se înregistrează în mai multe ţări, profesorul estimează că vom trece într-o fază endemică a pandemiei cu această tulpină, nu cu Omicron.

