Președintele Serbiei refuză pactul de pace promovat de UE și amenință că nu va recunoaşte niciodată statul Kosovo

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a promis că nu va recunoaşte niciodată Kosovo, după ce a refuzat să semneze un pact promovat de UE vizând normalizarea relaţiilor între cei doi vechi inamici, relatează miercuri France Presse.



Liderii sârb şi kosovar s-au întâlnit luni la Bruxelles după presiuni intense din partea Uniunii Europene pentru a se pune de acord asupra unui plan care să stabilească cadrul unei potenţiale normalizări a relaţiilor şi o "recunoaştere de facto" a Kosovo de către Serbia.



În pofida asigurărilor unor responsabili europeni că cele două părţi au dat undă verde unui acord de principiu, discuţiile nu s-au încununat cu succes, Pristina şi Belgradul şi-au pasat unul altuia responsabilitatea pentru impas, afirmând că mai sunt multe probleme de rezolvat.



Preşedintele sârb s-a adresat marţi seara opiniei publice din ţara sa, declarând că nu va recunoaşte niciodată Kosovo şi că nu are nicio intenţie de a ajuta fosta provincie din sudul Serbiei să intre în Organizaţia Naţiunilor Unite.



"Atât timp cât voi fi preşedinte, nu voi semna şi nici nu voi accepta o recunoaştere oficială sau neoficială a Kosovo sau ca Kosovo să se alăture ONU", a declarat el la televiziunea sârbă.



Serbia refuză să recunoască autoproclamata independenţă în 2008 a fostei sale provincii a cărei populaţie este în mare majoritate albaneză. După războiul sângeros între rebelii separatişti albanezi şi forţele sârbe, care au luat sfârşit odată cu bombardamentele NATO la sfârşitul anilor 1990, relaţiile între Pristina şi Belgrad sunt tensionate.



Aleksandar Vucic a declarat totuşi că este pregătit să discute despre alte subiecte, însă numai dacă Kosovo acceptă să creeze o Asociaţie a municipalităţilor populate în majoritate de sârbi, care ar da etnicilor sârbi din Kosovo o anume autonomie.



"Sunt deschis la tot restul, nu numai pentru că aceasta ne-ar ajuta să progresăm pe calea europeană, ci şi pentru că este bine pentru relaţiile între sârbi şi albanezi", a afirmat el.



Dar, potrivit premierului kosovar Albin Kurti, orice acord trebuie să prevadă recunoaşterea sub o formă sau alta a independenţei Kosovo.



Înaintea întâlnirii de la Bruxelles, un înalt responsabil european declarase că cei doi vechi inamici acceptaseră deja proiectul ţinut secret până la publicarea sa luni seara.



O nouă reuniune a liderilor sârb şi kosovar, sub auspiciile UE, este prevăzută pentru 18 martie în Macedonia de Nord.



Problema Kosovo rămâne obsesivă pentru o parte a celor 6,7 milioane de sârbi, care consideră acest teritoriu drept leagăn naţional şi religios al ţării lor.



Kosovo are în jur 120.000 de sârbi printre cei 1,8 milioane de locuitori ai săi şi mulţi dintre ei refuză orice loialitate faţă de Pristina, cu încurajările Belgradului. Situaţia este caracteristică în special în nordul acestui teritoriu în apropierea frontierei cu Serbia, scena unor frecvente ciocniri şi manifestaţii, scrie Agerpres.

